Uma expulsão perdoada a Rúben Dias e outras decisões duvidosas na 5ª jornada da Liga, analisadas por Duarte Gomes

A jornada cinco terminou e os jogos dos chamados "três grandes" voltaram a animar a agenda mediática, sem prejuízo de muitas outras decisões de arbitragem tomadas, de norte a sul, em tantas outras partidas do futebol profissional.



O FC Porto deslocou-se a Setúbal para encontro com o Vitória local, naquele que foi - é sempre - um campo difícil para qualquer equipa.



O encontro ficou marcado por três momentos mais discutíveis, que aqui importa dissecar:



1. Marega foi inicialmente agarrado por Vasco Fernandes, em gesto que depois terminou. A queda do avançado do FC Porto aconteceu quando esse contacto já não exisitia. O lance deixou, de facto, muitas dúvidas. Conseguimos suportar a decisão do árbitro (em não punir) com base nas instruções que estes receberam para a época em curso: sempre que ocorra um lance desta natureza (contacto vs. intensidade, entre defesa e avançado, na sequência de cruzamentos para a área), a infracão só deve ser punida como pontapé de penálti se for clara e apenas quando houver relação evidente de causa/efeito. Não parece ter sido esse o caso.



2. Heriberto isolou-se pela zona central do terreno, mais descaído à esquerda e, quando fletiu para a zona central num movimento diagonal, foi pontapeado, com negligência, por Filipe. O central brasileiro procurou travar a progressão do adversário, antes que este entrasse na sua área.



Tecnicamente, a infração em si justificaria apenas o cartão amarelo, mas a situação é diferente se tivermos em conta o enquadramento, o desenho global da infração.

O certo é que o ponta de lança sadino estava na zona central do terreno, a poucos metros da área adversária, tinha a posse de bola controlada e, no exato momento da infração (que é o que conta para avaliação disciplinar), não tinha nenhum defesa do FC Porto à sua frente.



Danilo, Filipe e sobretudo, Éder Militão estavam perto, mas ainda atrás, quando a falta foi cometida. O jogador em melhor posição para jogar a bola foi o jogador que a transportava (Heriberto). Neste contexto, a lei considera que a ação enquadra-se numa clara oportunidade de golo.



3. Valdu Té marcou para o Vitória em lance bem anulado, após recomendação do VAR. O avançado sadino dominou a bola com o braço direito, de forma deliberada. A infração, que passou inicialmente despercebida ao árbitro da partida, justifica a ideia que a tecnologia - quando utilizada corretamente, no momento exato - é uma ferramenta indispensável ao serviço da verdade desportiva.

Gualter Fatia

Na Luz, houve vários lances de dúvida na área do Desportivo das Aves, mas nenhum parece ter tido fundamento legal para que se assinalasse pontapé de penálti para o Benfica.



O contacto entre Jardel e Defendi foi um "não assunto": ambos entraram em contacto um com o outro, sendo certo que - apesar da queda do central encarnado - nenhum cometeu infração. Esteve bem o árbitro.



No lance de Defendi com João Félix, o princípio é exatamente o mesmo que defendemos relativamente ao movimento entre Vasco Fernandes e Marega: só se impõe o castigo máximo quando a infracão for evidente.

No caso, o jovem encarnado travou/desacelerou a sua corrida para tentar disputar bola cruzada da esquerda, havendo aí o choque provocado pela corrida do defesa avense.

O toque, em si, não parece ter sido suficiente para derrubar o adversário. Esta opinião fica reforçada se tivermos em linha de conta as diferenças de estatura física entre ambos os atletas.



Quanto às eventuais mãos ostensivas, pouco a dizer:

- No primeiro lance, Vítor Costa tinha o braço direito junto ao corpo e em posição normal quando a bola, cabeceada por Rúben Dias, o atingiu.

- Mais tarde, Ponk estava em puro movimento defensivo, sem qualquer volumetria injustificada. A bola cruzada por Grimaldo foi direta ao braço do defesa e não o contrário.



O momento mais evidente do jogo aconteceu após gesto irrefletido de Rúben Dias e que lhe devia ter valido o cartão vermelho direto:

- O central encarnado atingiu, com o cotovelo direito, o rosto de Derley, numa altura em que a bola se encontrava a cerca de três, quatro metros do local e rente ao solo. Isso é prova evidente que não estava jogável.

Não houve negligência porque essa atitude pressupõe haver disputa de bola, houve apenas e só conduta violenta.

NurPhoto

Em Braga, Sporting de Braga e Sporting protagonizaram jogo intenso, bem disputado e que, historicamente, é sempre difícil de dirigir.

O experiente internacional Artur Soares Dias, da AF Porto, optou por estratégia de risco (critério técnico e disciplinar muito largos) que, quando bem interpretada por jogadores, pode tornar o jogo num espetáculo mais atrativo e dinâmico. Foi exatamente o que aconteceu.



Assumindo alguns lapsos de foro disciplinar - houve algumas entradas que, em rigor televisivo, mereciam diferente avaliação - a arbitragem do juíz portuense acabou por ser coerente, uniforme e bem conseguida.



Gudelj escapou à advertência ainda na 1ª parte (entrada muito negligente sobre Wilson Eduardo), tal como Claudemir e Acuña, mas esses foram danos menores num jogo disputado com correção e respeito mútuos.

A imagem de credibilidade de um árbitro impõe respeito a atletas, técnicos e até adeptos. Isso facilita sobremaneira o seu trabalho.

Há menos contestação, menos propensão para conflitos e muito mais lealdade. Os jogadores focam mais no jogo jogado e menos, muito menos nas decisões de arbitragem. Mérito de Soares Dias, que soube conquistar e manter esse estatuto.

Nos restantes jogos, não há relatos de decisões mais controversas, daquelas que podem ter influência provável no resultado.



A única exceção será o pontapé de penálti concedido ao D. Chaves, no jogo disputado no Bessa.

Infelizmente, a imagem que vimos não foi a melhor para um escrutínio justo e adequado.

O jogador boavisteiro queixou-se de ter sido agarrado antes de cometer infração para castigo máximo, mas é justo que - perante a falta dessa evidência - se conceda ao árbitro, João Pinheiro, o benefício da dúvida.