Acha que os nossos árbitros são fracos, ou, pior... malandros? Estratégicos? Então este artigo é para si

As peripécias da jornada passada já lá vão e já tudo foi dito sobre lances duvidosos e entradas maldosas, sobre vermelhos, amarelos e penáltis. Como sempre.



Hoje a proposta que tenho é diferente.

Gostava de o convidar a uma reflexão conjunta. Ao estilo de "trabalho de equipa", mas à distância. Comigo deste lado e com o caro leitor desse. Pode ser?



Gosta de futebol? É apaixonado pelo desporto-rei? Vive intensamente as vitórias do seu clube? Sofre com as suas derrotas, com os seus momentos menos felizes?



Acha que os nossos árbitros são fracos ou, pior... malandros? Estratégicos? Que prejudicam a sua equipa deliberadamente?



Então este artigo é para si.



Imagine o que é entrar num relvado, cerca de duas horas antes do início do jogo e sentir, logo ali, meia dúzia de assobios e insultos, vindos dos primeiros adeptos que vão ocupando parte das bancadas.

Procure saltar para essa posição. Para o lugar do árbitro. Sinta o que é estar na sua pele. A tentar inspecionar as condições do terreno de jogo - acompanhado dos seus colegas - e a ouvir cada palavra, cada palavrão, cada impropério, com clareza total. Letra a letra. Sem mas nem ses. Imagine o que é sentir aquela hostilidade, quando ainda falta tanto tempo para o início do seu trabalho. Conhece alguma outra profissão no mundo, em que alguém é chamado de ladrão antes de começar a trabalhar?



Imagine agora o esforço que tem que fazer para tentar não absorver toda aquela energia negativa. Imagine o que é tentar chutá-la para canto e transformar tudo o que sobra em boas sensações. Imagine o que é procurar ser o exemplo maior para os seus colegas, que ouvem, vêem e sentem tudo o que você ouve, vê e sente.



Imagine o que é tentar agir como se não se passasse nada, como se fosse imune àquele ambiente, para que os sinais exteriores da sua conduta, do seu comportamento, fossem de forte personalidade e total abstração ao que cresce em redor de si. Imagine-se também a ser o responsável máximo da sua equipa. O seu líder. O seu capitão. Sinta o que isso significa.



Sinta a obrigação de criar, a todos e para todos, um bom ambiente. Um ambiente relaxado, saudável, sem pressão e recheado de boas energias. Sinta o esforço que tem que fazer para disfarçar. Para que o vejam forte, seguro, destemido. Sinta como é difícil fazer com que alguém que foi insultado segundos antes... possa fazer o impossível segundos depois: um trabalho transcendente, inimitável. Perfeito.



Missão cumprida? Eles estão consigo? Preparados? Animados? Ótimo.



Agora comece a lidar com os restantes intervenientes, os que vão chegando, do Clube A e do Clube B. Sinta-lhes o nervosismo crescente. A ansiedade latente. Seja o sedativo, o analgésico. O antídoto que precisam. Seja a diplomacia em pessoa. Acalme o seu estado de espírito sem permitir que sintam o seu.



Sorria. Fale do tempo, do estado da relva, da afluência de público. Pergunte se os jogadores lesionados estão a recuperar bem. Mostre que está familiarizado com a sua realidade, que tem interesse genuíno, com uns e com outros. Dê-lhes atenção, faça-os sentir valorizados, respeitados. Se conseguir, está mais uma vez de parabéns: o mais certo é que eles também o valorizem e respeitem durante o jogo. Com sorte... depois também.



Agora vá, vista o equipamento de treino e vá lá para dentro. Está na altura de fazer o aquecimento.

Andreas Rentz

Encha o peito de ar e respire bem fundo: as bancadas estão agora mais compostas e o ruído será maior. Seja sensato, use a inteligência: entre em campo a conversar animadamente com um jogador da equipa da casa. Ou com vários. Isso seguramente ajuda a inibir parte dos assobios. Apenas parte. Mas ajuda.



Lembre-se, o jogo ainda não começou e, por esta altura, você já é ladrão, corrupto, filho da p..., panel... , cabrão, boi preto, chul... e muito, muito mais.



Aproveite o aquecimento para treinar o equilíbrio perfeito entre os aumento dos decibéis e o arremesso pontual de isqueiros e garrafas, cuspidelas e moedas (depende do estádio, do ambiente, da proximidade dos adeptos): faça zigue-zagues e movimentos indiferenciados. Eles pensarão que faz parte do plano de treino, você saberá que é apenas um "plano de fuga".



Olhe bem à sua volta.



O ambiente, apesar de hostil em relação a si, é fantástico, não é? Bandeiras agitadas ao vento, lençóis de apoio às equipas, hinos entoados, cachecóis agitados. Os fotógrafos amontoam-se na zona que lhes permitem trabalhar. As câmaras rolam nos carris, voam em drones, movimentam-se em vários sentidos. Os holofotes agigantam-se ao máximo. Um conselho de amigo: não olhe para eles, nunca olhe para eles de frente... são três a cinco segundos (garantidos) a ver todas as estrelas da nossa galáxia. Do que importa, nada.



Regressou ao balneário e está na hora de ultimar pormenores. Tire a roupa de treino, que está encharcada. Refresque. Penteie-se. Vista o equipamento de jogo. Dê nova palavra de incentivo aos colegas. Volte a desvalorizar o ambiente negativo que os rodeia. Sorria. Sorria muito. Seja o seu exemplo, a sua referência. A fonte da sua admiração.



Não vá ainda para o túnel de acesso. Tire dois minutos para si, só para si.



Concentre-se. Foque no essencial, suprima o acessório. Respire fundo. Bem fundo. Fale consigo próprio. Motive-se. Desperte para o jogo. Apele à sua superação. Já deu o habitual grito de guerra? Então vá. Vá ter com as equipas que já o esperam à boca do relvado.



Não se esqueça! A imagem é o primeiro rosto da credibilidade. Mostre-se tranquilo, leve, bem disposto. Aperte-lhes a mão. Sinta o suor que lhes escorre pelos dedos. Perceba que estão tensos, expectantes, concentrados. Quebre o gelo. Faça uma piada ligeira, inofensiva. Pergunte algo que lhes faça sentido. Elogie o momento de forma. Sem paternalismos nem excessos. Com nível, educação, seriedade. Ganhe-os antes do jogo começar. Conquiste-os antes do apito inicial.



Entre em campo e ouça. Ouça a magia. Faça silêncio. Contemple. Usufrua. Sinta-se um privilegiado. Voce está no epicentro de tudo. No olho do mais belo dos furacões. Absorva o que sente, converta tudo aquilo em garra e atitude. É hora de cerrar os dentes, olhar para o céu, pedir-Lhe a ajuda possível... e vamos a isso.



Já reparou que o jogo só agora vai começar e você já está exausto? Já passou por vários testes na exigente escala da emoção.

Well done. É preciso ser muito forte, na alma, no coração e na mente, para chegar ao apito inicial a sorrir, como se fosse imune a tudo aquilo, não é?



Bem, boa sorte.



Se, por acaso, sentir-se caça pequena no meio de grandes preadores, é porque é. Ainda mal começou e já se sente perdido, deixado ao abandono, por sua conta? É normal. Faça o seguinte: dê o seu melhor. O seu máximo. Em consciência. Entregue toda a sua concentração, coragem e determinação. Ponha em prática o que aprendeu. Você conhece bem as leis, sabe quais são as instruções para esta época e treina todos os dias. Já viu e passou por muito. Não se esqueça de ser intuitivo. De sentir o jogo como se estivesse a jogá-lo.

Seja emocionalmente inteligente, sensato. Ponha-se no lugar deles, que estão em stress total, desgastados e, aqui e ali, frustrados. Permita-lhes que sejam gente que sente. Defina os limites, com equilíbrio e humildade. Com coerência e uniformidade. Seja consistente. Leia o jogo. Antecipe. Antecipe sempre.



Fale ao ouvido de um, avise o outro, aconselhe, imponha respeito. Aplique a sua autoridade sem ser autoritário. Não entre em conflitos, não alimente reações. Seja ponderado. Faça boa gestão de tanta emoção distinta, fazendo uso das suas valências enquanto filho, pai, irmão e marido de alguém. Seja justo.



FOTO PAULO CUNHA / afp

Continue a ignorar as ofensas, seja imune às pressões de quem salta, histérico, lá fora. É show off, adrenalina a mais. Não dê para esse peditório. Não fraqueje, nunca fraqueje. Ah... e não apite. Arbitre. Ser apitador é diferente de ser árbitro.



Decida com os olhos mas também com todo o que o corpo lhe sussurra. Escute todos os seus sentidos. Se não viu, não se atrapalhe. Use a experiência em prol da melhor escolha, da melhor decisão. Ouça atentamente, observe tudo, leia reações e expressões faciais. Perceba a linguagem corporal dos jogadores. Confie no seu instinto. Ele não é mais do que a voz inconsciente do conhecimento adquirido. Arrisque. Ouça os seus colegas, peça-lhes ajuda se precisar. Não se precipite, nunca se precipite.



Acabou? Pronto. Está feito então.



Esteja tranquilo, sinta-se orgulhoso. Tomou perto de trezentas decisões e, segundo a média, acertou acima dos noventa e sete por cento. Mais importante... deu o seu melhor, certo? O seu máximo? Fez tudo o que estava ao seu alcance? Então nada deve à sua consciencia, a si próprio.



Descanse, tome um bom duche, trate da papelada e saia daí. Vá jantar com a sua equipa. Vá para casa ter com a sua família. O que viu em campo já foi e continuará a ser visto e revisto, vezes sem conta, por quem jamais sentiu o que hoje aconteceu. É outro jogo, uma inevitabilidade incontornável dos tempos modernos. Habitue-se a isso. Se possível, veja o jogo também e tire as suas conclusões.



Tenha espirito auto-críitico, ele é fundamental para a sua evolução. Identifique os seus erros-padrão, veja o que correu menos bem, perceba onde pode melhorar. Saboreie os seus acertos, as suas excelentes decisões, os seus pontos fortes.



Amanhã, quando entrar no café, quando chegar ao trabalho ou quando for almoçar... vá de cabecinha levantada. Bem levantada. A bondade da sua entrega, a sua paixão e enorme dedicação à sua missão não pode permitir que outros, de fora para dentro, destruam a sua auto-estima. Seja, também aí, resistente. Forte. Íntegro.



Ser árbitro é dureza dentro do campo e fora dele. A parte boa? Fará de si uma pessoa melhor, muito melhor. Mais forte do que alguma vez sonhou ser.



Agora toca a treinar. O próximo jogo está à porta.