Uma jornada com ruído imediato e audível. De todo o lado e de várias formas (a análise de Duarte Gomes)

Consequências? Ruído imediato e audível. De todo o lado e de várias formas.



É assim hoje, como foi assim há um ano, há dez e há vinte. A diferença? A diferença é que os meios evoluíram significativamente, o que torna o barulho ainda maior. Mais amplificado e ensurdecedor.



Hoje, um lance mal analisado transforma-se, de imediato, numa espécie de aula de português: levantam-se logo dúvidas sobre colinhos e missas e surgem esclarecimentos sobre frutas e apitos.



Mais do mesmo, em cada jogo, em cada época, de todas as épocas.



Quando jogam os "grandes" há, em cada erro visível de arbitragem - e a esses já lá vamos -, uma acusação implícita de premeditação e uma sustentada teoria de conspiração.



Tudo para tentar mostrar que o inimigo (bons tempos aqueles, em que chamávamos adversários) só ganha porque é beneficiado, ajudado ou empurrado.



Mérito? Zero. Não há cá nada disso.

Quem não gostou, falou. Quem gostou, calou. Na semana seguinte, vira o disco e toca o mesmo: quem criticou, emudeceu. Quem engoliu, enraiveceu.



Esta coisa de atacar e defender deve cansar. Tem que cansar.



Não pode haver prazer numa estratégia assim. De constante acusação e ironia, de levantamento de suspeitas, de troca de acusações. Mas que raio de jogo é esse, afinal?



Pelo meio, o argumento, esse sim válido, que uma má decisão pode custar milhões e, em alta competição, isso pode ter consequências catastróficas.



E é verdade. É mesmo verdade.



Mas também é verdade que essas podem advir de um golo falhado de baliza aberta, de uma má abordagem tática ou de más opções de quem manda.



Num espetáculo desta importância, todos os protagonistas estão sob enorme pressão. Por isso, todos acertam mas também erram.

Todos contribuem para o sucesso e, infelizmente, todos contribuem para o fracasso. É assim no futebol profissional é é assim em qualquer outra grande área de atividade.



Por estes dias, parece que se perdeu a capacidade de criticar sem ferir, de estar em desacordo sem ofender, de manifestar repúdio sem magoar.



Perdeu-se parte considerável da nobreza do saber estar, do saber perder e do saber vencer.



É angustiante vermos pessoas que aprendemos a admirar e respeitar, pessoas que sabemos terem valores e caráter, a serem literalmente engolidas por estes rolos compressores de lodo e cinzentismo.



No meio disto tudo... os árbitros. E as suas arbitragens. Então vamos ao ópio do povo:



- No Bessa... ficou penálti por assinalar de Brahimi, sobre? Sim, ficou.