Atenção, caro adepto: as leis do futebol vão mudar já em 2019/20 (para ler, aprender e guardar)

O IFAB publicou, recentemente, uma súmula das principais alterações às leis.



As mudanças às regras de jogo passarão a vigorar a partir de 1 de junho (início da época desportiva).



Porque queremos que esteja atualizado - nem que seja para legitimar o seu direito à crítica -, deixamos de seguida as alterações que entendemos ser as mais substanciais.



1 - PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO



O jogador substituído deve sair do terreno de jogo pelo ponto mais próximo da linha lateral onde se encontra e não pela zona de meio-campo, como fazia até aqui.



A exceção é se o árbitro pedir que ele abandone o campo por outro local. Isso só acontecerá em caso de transporte por lesão, por ser mais célere ou por questões de segurança.



Objetivo? Evitar perdas de tempo e contestações em torno deste processo.



2 - CARTÕES APÓS RECOMEÇO DE JOGO



O árbitro não pode mudar uma decisão depois da partida recomeçar, mas pode exibir um cartão amarelo ou vermelho a um jogador.



Isso acontecerá se for entretanto informado, por um colega, que houve uma infração disciplinar antes do jogo reiniciar.



Exemplo - Agressão nas suas costas imediatamente antes de um lançamento lateral. O jogo recomeçou rapidamente e o árbitro não teve tempo para ouvir indicação do assistente.



3 - VAR AO INTERVALO E FINAL DO JOGO



Se ocorrer um lance passível de revisão segundos antes do apito para o fim de um período de jogo, o árbitro pode deslocar-se aos écrans para rever a jogada e deve pedir aos jogadores que tenham saído para regressarem às quatro linhas.



Se confirmar-se ter havido erro, esse deve ser corrigido como se o jogo não tivesse terminado.



Exemplo - Pontapé de penálti não punido seguido de apito para o intervalo. VAR alerta para a infração quando equipas estão a regressar ao balneários. Devem voltar ao terreno para o respetivo castigo máximo.



4 - CARTÕES PARA ELEMENTOS TÉCNICOS



Os elementos dos bancos técnicos passarão a ser punidos com aviso (verbal), cartão amarelo ou cartão vermelho (depende do tipo condutas ilícita, que a lei também tipifica).



Nota - Se não for possível identificar quem teve o comportamento indevido, será o elemento sénior a receber a sanção (regra geral, o treinador principal).



Deixará de haver dúvidas públicas sobre quem foi sancionado e como.



5 - LESIONADO PODE MARCAR PONTAPÉ DE PENÁLTI



Quando for concedido um pontapé de penálti, o executante (caso se tenha lesionado e necessite de assistência médica) pode ser assistido no terreno e não tem que o abandonar de seguida. Seria injusto privá-lo de marcar o penálti por ter sofrido falta que o pôs fora do jogo.



6 - PAUSAS DURANTE O JOGO



Passam a existir duas pausas permitidas: para hidratação (até 1m) e para os jogadores refrescarem (até 3m). Tudo dependerá da temperatura e do regulamento da respetiva competição.



7 - SORTEIO



A equipa que vencer o sorteio passa a escolher se dá o pontapé de saída ou se escolhe campo. Até hoje, só podia escolher a baliza para a qual iria atacar.



É justo premiar a escolha.



8 - BOLA AO SOLO



Alteração radical neste procedimento:



A - Se a bola estiver numa das áreas de baliza quando o jogo for interrompido, a bola ao solo será efetuada apenas e só para o guarda-redes.



B - Em todos os outros casos, será efetuada, apenas e só, para um jogador da equipa que a tocou em último lugar, no local onde isso aconteceu.



C -Todos os outros jogadores têm que estar a uma distância mínima de 4m.



Acabaram os potenciais conflitos nesse momentos de "falso" fairplay.



9 - BOLA QUE TOCA NO ÁRBITRO



Se a bola tocar num elemento da equipa de arbitragem (que esteja dentro do terreno) e daí resultar:



A - Perda de posse de bola para a equipa adversária;



B - Início de um ataque prometedor;



C - Jogada de golo...



... a partida será interrompida de imediato e recomeçada com lançamento de bola ao solo, no local do contacto.



Em todos os outros casos, a partida continua.



Era injusto que fosse o toque fortuito de bola no árbitro a potencialmente determinar o vencedor de um jogo.



10 - GOLOS MARCADOS COM MÃOS/BRAÇOS



A - Um guarda-redes não pode marcar golo na baliza adversária usando as mãos (arremessando a bola);



B - Qualquer golo marcado com as mãos/braços (ainda que involuntariamente) na baliza do adversário, será anulado como se a ação fosse deliberada.



Acabaram os golos em que o último toque na bola foi na mão ou braço do atacante.



11 - GUARDA REDES PODE AGARRAR A BOLA APÓS ATRASO DELIBERADO

Imaginem a seguinte situação: um guarda redes recebe a bola vinda de um passe de um companheiro (ou lançamento lateral).

Sabe que não pode agarrar. Por isso, pontapeia ou tenta pontapear a bola mas falha.

Com a nova alteração, nestas circunstâncias, poderá agarrar a bola.

Demonstrou publicamente que nao queria infringir.



12 - MOSTRAR CARTÕES MAIS TARDE



O árbitro pode adiar a exibição de um cartão se a equipa que sofreu a falta executar o pontapé livre rapidamente e criar uma oportunidade de golo. A respetiva punição disciplinar será efetuada na paragem seguinte.



Era injusto beneficiar o infrator, interrompendo o jogo para sancionar o atleta.



13 - CARTÕES QUE SE MANTÊM APÓS ANULAÇÃO DO GOLO



Um amarelo exibido por festejos excessivos (como despir a camisola ou arrancar a bandeirola de canto para celebrar) mantém-se, mesmo que o golo venha depois a ser anulado pelo VAR.



14 - BRAÇO BAIXO APÓS PONTAPÉ LIVRE INDIRETO



Assim que um pontapé livre indireto for executado, o árbitro pode baixar de imediato o braço, se for óbvio para todos que daí não resultará golo. Isso acontecerá, sobretudo, nos reinícios por fora de jogo.



É pouco confortável (e útil) correr muitos metros de braço no ar.



15 - PONTAPÉS LIVRES E PONTAPÉS DE BALIZA



Nos pontapés livres dentro da área de penálti (a favor da equipa defensora) e nos pontapés de baliza, a bola passa a entrar em jogo assim que for pontapeada e se mover claramente, com os jogadores da equipa que tem a posse da bola a poderem recebê-la dentro da área.



Deixa de ser necessário que saia dessa área para que o jogo recomece.



Já os adversários devem estar fora da área até ao recomeço.



16 - BARREIRA COM TRÊS OU MAIS DEFESAS



Sempre que existir uma barreira defensiva de três jogadores (mínimo), os adversários terão que estar, pelo menos, a um metro de distância do local. Se infringirem, a sua equipa será punida com pontapé livre indireto.



Excesso de avancados nas barreiras cria conflitos e prejudica a imagem do jogo.



17 - PONTAPÉS DE PENÁLTI



A - Os postes, a barra e as redes não podem estar em movimento aquando da execução de um castigo máximo.



B - O guarda redes já não tem que ter os dois pés sobre a linha de baliza no momento do pontapé.



Basta que tenha apenas um (ou parte dele) a tocar nessa linha.



18 - LANÇAMENTOS LATERAIS



Todos os adversários do executante devem estar a, pelo menos, dois metros do local da linha lateral onde é executado estw recomeço, mesmo que o lançador esteja recuado no terreno (por exemplo, lance da pista).



E pronto. Resumidamente, é isto.



As mudanças introduzidas perspetivam um jogo com menos paragens e maior dinâmica. Devem também fomentar alterações táticas (sobretudo por parte dos guarda redes, nos penáltis e dos defesas/avançados nos pontapes livres na area e pontapés de baliza).