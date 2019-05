Se o Ventura é o Benfica, eu deixo o Benfica

Retardei ao máximo esta coluna, não queria dar destaque ao desventuroso tema. Mas, de facto, já chega. A agenda populista de André Ventura é uma criação da Cofina e do Benfica. A Cofina é livre para escolher o seu caminho editorial e político, mas o Benfica não é livre para escolher ou apoiar um caminho político. Vieira não pode continuar calado. O Benfica está a ser usado por uma agremiação política, que, ainda por cima, é a própria negação da identidade do Benfica. Quem celebra golos do Renato, do Gedson e do Eusébio não pode apoiar o Chega... perdão... o Basta.

