Ehhhh, what's up, Dost?

Há um subtexto no affair Bas Dost-contra-Sporting: alguém anda a mentir e não será assim tão descabido concluir que possam todos estar a mentir. O clube, o jogador, o agente do jogador e até o treinador. Na verdade, não há mal: toda a gente o faz neste negócio desalmado onde o segredo é sobrevalorizado e consequentemente subalternizado. Na hierarquia do livro de estilos indispensáveis para o sucesso, confundir e contrainformar importa mais do que esclarecer.

Neste caso, podem encontrar-se algumas explicações, que temos de precisar no tempo.

Primeiro, comunicou-se que Bas Dost não servia ao Sporting, especificamente a este Sporting de Marcel Keizer que aparentemente não prevê um ponta-de-lança com caraterísticas de ponta-de-lança. Pelos vistos, Keizer precisa de um homem que marque golos de cabeça, com os pés, e que tenha uma estatística generosa do seu lado.C

Bas Dost: Sporting diz ter provas das exigências feitas Leões consideram as declarações de Gunther Neuhaus, empresário do jogador, "de extrema gravidade"

omo Bas Dost, mas não exatamente Bas Dost, antes uma aproximação fiel a Bas Dost, quem sabe com um salário mais modesto que o de Bas Dost. Que é uma herança objetivamente pesada caída nas mãos de Frederico Varandas num ato de gestão desesperado - e demasiado otimista - do popular Sousa Cintra.

E assim se entra na comunicação, parte II: Bas Dost não só desencaixava do perfil desportivo, mas também do financeiro do Sporting que conseguiria a proeza de o vender por 9 milhões e poupar 11,8 milhões em salários por arrasto.

Um ato de gestão que a administração leonina certifica de notável e que os adeptos naturalmente não levam a bem. Soa-lhes a esquema para conseguir manter o indispensável e caríssimo Bruno Fernandes a bordo; mais do que isso, falta-lhes outra referência, pois a 20 de agosto o único substituto factual de Bas Dost é Luiz Phellype, avançado com pinta de suplente útil.

A partir daqui, a narrativa contida e controlada pelo Sporting descarrilou.

O ponto de partida foi um violento comunicado de nove pontos em que acusa um dos jogadores mais importantes da história recente do clube de deslealdade. O Sporting garantiu, ali, que Bas Dost pediu para sair, mas não aceitou ir para a China, Turquia, Rússia ou México, de onde chegaram ofertas superiores à do Eintracht Frankfurt. Que Dost também recusou, disse o Sporting, alegando exigências de última hora, vulgo dinheiro a ser endossado ao(s) agente(s) do holandês.

Horas depois, o agente refutou os argumentos leoninos e recuperou a invasão a Alcochete para provar a entrega e abnegação do cliente martirizado com uma cinturada estúpida na testa a 15 maio de 2018. E esta quarta-feira, Dost foi dispensado dos treinos sem justificação aparente que não seja a de que o homem estará mesmo de saída e provavelmente para o Eintracht de Frankfurt.

E assim se encerrará uma novela de contornos desnecessários que destapam o momento frágil que se vive em Alvalade. Sem dinheiro, sem reforços extraordinários - o melhor de todos, aparentemente, joga nos sub-23 e chama-se Gonzalo Plata - e sem parceiros estratégicos. e com um treinador que, das duas uma, é demasiado ingénuo ou aprendeu rapidamente o jogo do cinismo à portuguesa nas conferências de imprensa.

Terá de ser ele a explicar se realmente desconhecia o que se passava nas suas costas, enquanto o seu patrão acordava uma transferência para o seu ponta-de-lança predileto.