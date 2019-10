A enorme timidez do envolvimento de marcas no desporto feminino (e não só)

Na passada semana dois dos maiores símbolos do desporto mundial quebraram recordes para muitos inimaginaveis.

Até aqui, nada a estranhar, os recordes existem para serem desafios a ultrapassar, e todos os dias são “batidos”.

A singularidade passa por, serem recordes que revelam uma enorme consistência de carreira - mais de 10 anos no topo mundial, a elevar a qualidade do desporto que reprsentam e transformando-se em lendas para as gerações sucedâneas - e por terem sido alcançados por mulheres:

Simone Biles acaba de atingir o feito de ser a Atleta com mais condecorada em campeonatos do mundo (21 medalhas de ouro, mais precisamente).

Allyson Felix ultrapassou o recorde mundial (detido anterirmente por Bolt), alcançando as 12 medalhas de ouros, apenas 10 meses depois de ter sido mãe e de ter avançado com um processo com a Nike que, ao saber que estaria grávida, procurou reduzir os seus valores contratuais.

Não sendo o propósito deste artigo levantar uma temática de género – se fosse esse o caso, teríamos até casos mais “escandalosos” onde, por exemplo, a melhor atleta de futebol brasileiro (Marta), apesar de ter indicadores de rendimento muito superiores ao, considerado por muitos, melhor atleta homem (Neymar), acaba por receber cerca de 1% do vencimento deste – importa introduzir alguma reflexão.

Assim, de repente, passa-me pela cabeça “O que será que as mulheres terão que fazer para ter a atenção das marcas e dos media?”

Possivelmente, nada. Possivelmente, manterem-se fieis a si próprias e ao seu compromisso e profissionalismo.

O que tem que mudar mesmo, são os quadros de referência de quem, em posições de decisão dentro das grandes empresas, possam vir a tomar posições de influência sobre o atual paradigma.

E, aqui, se estivessemos a falar “apenas” de um tema de género, a reflexão ainda se complicaria mais, na medida em que existem, de facto, muitas mulheres em cargos de poder e decisão (nas empresas e nos media) que, em boa verdade, também nada fazem.

Um tema de “género” ou uma enorme incapacidade do tecido empresarial (e media) em se envolverem em projetos onde o retorno possa vir a médio-longo termo?

Atualmente, toda a cultura desportiva está virada maioritariamente para o desporto masculino – é daí que advém o retorno do valor investido mais rapidamente.

Torna-se, por isso, dificil de definir qual o denomonador com mais peso: género ou, pura e simplesmente, incapacidade de projeção a médio/longo prazo?

Não recordo mesmo, ter alguma vez ouvido “empresa investe X milhões a apoiar o desenvolvimento de uma academia de formação”.

Nunca.

RONALD WITTEK

Numa análise um pouco “rude” lembro-me de uma imagem que uma vez um atleta profissional me trouxe:

“Há quem se associe ao Sucesso tipo “mexilhão” – vai agarrado.”

Adorei a imagem por ser uma excelente tradução da nossa (infeliz) realidade.

Em boa verdade, as empresas associam-se aos atletas e desporto “tipo mexilhão” – ou seja, a sua capacidade de serem parceiros e catalizadores da sua otimização é nula, aparecendo apenas quando o atleta/a modalidade já revela sucesso.

Não posso deixar de olhar com estranheza para este tipo de estratégia – empresas que preferem ser “o mexilhão”, em vez de serem o catalisador do sucesso (bizarro mesmo).

Recordo, com saudades, o discurso de um CEO de uma empresa nórdica que, envolvendo-se como principal “sponsor” num projeto onde estive envolvida e, como resposta às críticas referentes à prestação das atletas em competições internacionais, no discurso de abertura desse mesmo projeto referiu:

- “No meu país, há 15 anos as empresas uniram-se para dar uma oportunidade às atletas desta modalidade, assumindo claramente o processo de sponsorização da mesma – há 2 anos, fomos campeões olímpicos”.

Ora bem, este discurso tem 20 anos... o que quer dizer que ele se estava a referir a algo que aconteceu há 35 anos.

35 anos.

Lamentavelmente, esta é a realidade.

Lamentavelmente, não recordo interesse das empresas ou dos media na promoção de qualquer tipo de desporto e/ou atleta cujos “frutos” a recolher sejam vistos a médio ou longo prazo.

Lamentavelmente, não é sequer um tema do “desporto” mas sim da nossa Sociedade (expresso em todas as areas: empresarial, académica e, inclusive pessoal) que precisa, urgentemente, ser alvo de uma reflexão crítica.

Melhor dizendo, se calhar, o que falta mesmo é passarmos do “pensar” para o “fazer”.

Urge, mesmo, MUDAR.

A Psicologia da Performance encontra-se direcionada para a otimização das competências psico-emocionais dos sujeitos (tais como liderança, motivação, capacidade de superação, desenvolvimento de esforço em contexto de frustração, confiança, entre outras), com o intuito de elevar o seu desempenho (em contexto desportivo, académico, artístico ou empresarial), qualidade de vida e bem-estar.