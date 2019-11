Trabalhar por UM objetivo

Um espírito de equipa constrói-se ao longo de muitos momentos. A Celebração Olímpica, organizada recentemente pelo Comité Olímpico de Portugal, foi um desses. Nesse evento, perto de noventa atletas Olímpicos estiveram presentes, o que se reveste de um simbolismo extraordinário.

No início deste ano, num inédito encontro mundial de atletas representativos de todas as Comissões de Atletas nacionais, organizado pela Comissão de Atletas do Comité Olímpico Internacional (COI), o Presidente deste último organismo, Dr. Thomas Bach, referiu: “Vocês, atletas Olímpicos, estão no coração do Movimento Olímpico. Na verdade, vocês são o coração do Movimento Olímpico!” Palavras proferidas em Lausanne, Suíça, na sede do COI.

Paulatinamente, os atletas Olímpicos, fruto do seu empenho, das suas competências e do exemplo que são para a sociedade, cujo alcance vai muito para além do que são as suas performances desportivas, vão ocupando um espaço no centro do Movimento Olímpico. Internacionalmente, mas também ao nível de cada país, onde Portugal não é exceção. Por outro lado, as instituições desportivas nacionais reconhecem cada vez mais que os atletas podem e devem fazer parte da solução, da estratégia, da visão do que queremos para o nosso sistema desportivo e mesmo para o nosso país.

Por outro lado, a Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) organizou na semana passada, o Encontro Nacional de Atletas Olímpicos, com a intenção de, nesta reta final para Tóquio 2020, criar um momento para troca de informações. Fosse da parte das diversas unidades do COP, ou mesmo da Autoridade Antidopagem de Portugal, que, num sinal de abertura que se saúda, foi ao encontro dos atletas. Procurou-se, acima de tudo, informar, educar, partilhar. No entanto, estes organismos também foram para escutar. Ouviram os argumentos dos atletas, as suas dúvidas, as suas dificuldades, mas também as suas críticas e sugestões. Num ambiente de mútuo respeito, até mais importante do que a relevante troca de experiências que ali ocorreram, foi o alicerçar de um espírito de equipa que emergiu no final do dia.

A presença do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto e do Presidente do COP neste evento - que a CAO agradece - foi igualmente um sinal de que ao mais alto nível o foco está nos atletas. Na realidade, tem tudo a ver com os atletas!

A Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 trabalha com um objetivo há três anos. Para atletas, treinadores, corpos clínicos e técnicos, dirigentes, agora que os anéis Olímpicos já despontam no horizonte, esta é uma fase extraordinária. Corresponde àquele período em que as peças do puzzle começam a encaixar, como que por estranhas artes, e todos os meses, semanas, dias, horas de dedicação, começam a dar os seus frutos. E qual é esse objetivo? Criar todas as condições para que os atletas nacionais possam expressar todo o seu potencial nos Jogos Olímpicos!