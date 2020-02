O que podemos aprender com os atletas olímpicos

Coordenador do Gabinete do Atleta do COP

Estamos acostumados a vê-los competir, a ganhar provas, conquistar medalhas e a subir aos pódios. Mas também a errar, falhar e perder.

São milhões os apaixonados por desporto pelo mundo fora, que acompanham regularmente as suas modalidades e atletas favoritos. E normalmente, todas as análises são efetuadas com base na prestação dos atletas, pelos seus resultados desportivos, elogiando as vitórias e criticando, por vezes em demasia, quando não ganham. No entanto, todo o processo de preparação anterior à competição é ignorado. E é esse trabalho efetuado na sombra que lhes permite competir com os melhores do mundo e serem, eles próprios, dos melhores do mundo no que fazem.

Os atletas são seres humanos como nós, de carne e osso. Então, o que os torna tão especiais? E que lições podemos aprender com eles para nos tornarmos melhores, tanto a nível pessoal como profissional?

Nos últimos anos tenho tido o privilégio de privar de perto com muitos atletas e de verificar que estes desenvolvem, fruto da exigência diária da sua atividade, um conjunto de competências e comportamentos que podemos todos aplicar no nosso dia-a-dia. Neste sentido, seleciono apenas algumas destas características:

A definição de objetivos: É comum ouvirmos falar da importância da definição de objetivos a curto, médio e longo prazo. Objetivos que devem ser ambiciosos mas atingíveis e mensuráveis. Mas quantos de nós realmente o fazemos? Esta é a realidade diária dos atletas, que definem objetivos para a sua carreira, por norma em ciclos de 4 anos, e todo o seu trabalho é efetuado em prol destes objetivos. Com isto, estão constantemente em avaliação, fazendo ajustes para que o principal objetivo possa ser atingido. E acredito que resida aqui parte do seu sucesso;

O foco: São extremamente focados no trabalho a desenvolver para a obtenção dos seus objetivos e cada dia é organizado para que estes possam ser atingidos. Focam-se no essencial e no que conseguem controlar para obter resultados, ignorando fatores de distração;

O insucesso: Todos temos dias maus, alturas em que, por muito que tentemos, as coisas não saem. E com os atletas não é diferente. No entanto, é a capacidade de se levantarem após as quedas que os distingue dos demais. Muitos perdem mais vezes do que as que ganham. E de cada má prestação, retiram aprendizagens para o futuro.

O trabalho: Por muito talentosos que possam ser numa fase mais inicial da sua carreira, só o trabalho árduo lhes permite chegar ao topo mundial. Uma frase motivacional muito em voga refere que o único sítio onde sucesso aparece antes de trabalho é no dicionário. Os atletas sabem bem da veracidade dessa afirmação e…

…dão sempre o máximo: em cada treino e em cada competição entregam-se a 100%. Só assim é possível atingir os resultados ambicionados.

Valorizam o descanso: aspeto tanta vez descurado no dia-a-dia, apesar de fundamental. Os atletas, pelas exigências físicas da sua rotina, sabem bem da importância vital que tem o descanso para a sua performance e implementam adequadas rotinas de sono;

A paixão: pelo que fazem. No recente Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas, Nelson Évora referiu que esta é a parte fundamental da carreira de um atleta – e que considero ser aspeto fulcral na vida de cada um. É importante encontrar algo pelo qual somos apaixonadas e dedicarmo-nos a 100% a isso.

Os atletas são referências na sociedade e podem ser uma grande fonte de motivação e inspiração, assim queiramos conhecer todo o processo, não apenas o resultado final. São pessoas normais que pela grande exigência a que estão sujeitos, maximizam o seu comportamento.

Seguindo os seus exemplos, acredito que todos podemos ser melhores no que fazemos, podendo até almejar pertencer à elite mundial naquilo que fazemos.