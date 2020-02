Caso Marega? O Benfica continua a envergonhar-nos

Já lá vamos ao racismo, que é evidente no caso. Mas, antes, quero falar do lixo que são as televisões em Portugal no campo do futebol. As televisões transformaram o futebol numa indústria de ódio. A violência verbal sem filtro, sem educação, sem respeito, é praticada todos os dias na SIC, TVI, RTP, CMTV. Pior ainda: muitas vezes, esta linguagem caceteira passa para a política, como no caso vergonhoso que sujará sempre o nome do meu clube. A ligação Chega/Ventura-Benfica é agora, mais do que nunca, uma vergonha.

