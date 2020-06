Segunda carta aberta ao dr. Bruno Nascimento: como suspeitava, não me enganei a seu respeito

Meu Caro,

Não há, de facto, uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão.

Volto a dirigir-me a si, Sr. Dr. (fui muito criticado por me dirigir a si como Sr. Dr, porque no mundo do futebol, aparentemente, os títulos académicos, não têm valia), porque da mesma forma que sei que a carta aberta que lhe dirigi na passada semana, não só não lhe tirou o sono como não influiu na sua vida, da mesma forma quero, eu, agora, expressar-lhe o meu tributo e retribuição.

Tal como suspeitava, não me enganei a seu respeito.

A tal primeira impressão que guardo de si estava, afinal, certa.

As suas palavras de ontem levam-me, hoje, a juntar alguns adjectivos: mantenho a ideia de que é um homem decente, sério, humilde o suficiente para se retratar sem se rebaixar, corajoso para perceber o erro e emendá-lo, cristalino na escolha das palavras para que não restem dúvidas e, sobretudo, inteligente para entender que uma frase infeliz, ainda que num contexto de resposta a uma pergunta pode, de facto, ser ofensiva para toda uma classe profissional que ficaria enlameada e sob suspeita.

Pela minha parte, se isso porventura lhe interessar, continuarei a admirá-lo pela forma como aborda o jogo, como quer falar do futebol jogado e nunca do que se joga por fora, das explicações técnicas e táticas que dá, da lisura e da frescura que trouxe ao futebol.

Sr. Dr.

Nada disto tem alguma coisa a ver com os resultados desportivos, que são circunstanciais.

Tem mais a ver com lisura, integridade, decência, frontalidade e coragem.

As manifestações de solidariedade que recebeu de colegas de profissão a propósito dos resultados são, também elas, um bom princípio - o futebol é apenas um jogo de onze contra onze e tudo o resto na vida é mais importante.

Da mesma forma, se me permite, é importante, hoje, reconhecer e elogiar a forma como lidou com um momento menos feliz.

Aproveito a oportunidade para, agora que está tudo esclarecido, o convidar para um almoço.

O convite fica assim público, apenas com o propósito de lhe dizer cara a cara, o que hoje lhe digo aqui.

Aceite os melhores cumprimentos do

Pedro Cruz