Porque gostamos tanto de falar sobre desporto

Para alguns de nós, felizmente, o desporto está presente com regularidade nas nossas vidas – seja porque praticamos uma modalidade, porque temos alguém próximo envolvido, porque lemos ou vemos notícias, ou porque assistimos a uma determinada competição. E disso surgem conversas, debates, acesas discussões em que (quase) todos os pormenores são escrutinados. Essas conversas fazem-nos sentir envolvidos, sentimos que somos parte de um todo maior que nós.

Por vezes, quando assistimos a um resultado estrondoso de um atleta de quem gostamos muito, seja nos Jogos Olímpicos, no Campeonato do Mundo ou da Europa, no Nacional, no Regional ou no Inter-Escolas, chegamos até a sentir que o resultado também é nosso. É que estivemos mesmo lá, vibrámos, sabemos que aconteceu, vimos, contribuímos, sentimos!

E talvez seja por isso que gostamos tanto de desporto. Porque mesmo quando não somos nós a correr, a saltar, a lançar, a nadar, a remar, a jogar, a rematar, ou a pedalar temos uma opinião. Gostamos de saber e de mostrar que sabemos. E talvez seja por isso que gostamos tanto de falar sobre desporto.

O normal quando falamos sobre desporto é centramo-nos na competição. Naquilo que é o resultado visível de um processo muito maior. Sem tirar o foco ou diminuir a importância do treino e da competição, há outros setores que gravitam em torno do desporto. São setores essenciais para o sucesso da modalidade, da competição, do atleta, do processo. Por vezes parecem apenas pormenores sem qualquer relevância, mas se houve coisa que o desporto nos ensinou é que todos os momentos, todos os detalhes, todas as decisões, todos os milímetros e centésimos de segundo contam.

No Comité Olímpico de Portugal gostamos de falar de desporto. E gostamos ainda mais quando podemos falar de desporto consigo. Por isso, quando surge um novo projeto que nos permite falar de desporto e que junta todos os que têm interesse nestes temas... nem hesitamos! Desta vez decidimos falar dos pormenores, dos detalhes, dos temas que fazem parte do dia-a-dia de um atleta. Temas que também são importantes. Alguns diriam que decidimos falar “fora da caixa”, mas na verdade o que fizemos foi “abrir” a grande caixa que é o desporto e tirámos de lá os temas que habitualmente ficam mais no fundo, mais esquecidos...

Assim nasceu o ciclo de conversas “Abrir a Caixa”. Os temas até o podem surpreender. Vamos falar de redes sociais, moda, fotografia e imagem, eTreino e humor e banda desenhada. Mas isso tem alguma coisa a ver com desporto? Sim, tem tudo a ver!

Todas as quintas-feiras de outubro vamos andar pelas nossas redes sociais a promover uma conversa descontraída e descomplexada com um especialista na área e um atleta. Se, como nós, gosta de falar sobre desporto então contamos com a sua companhia.