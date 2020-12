A mania do preto no branco (no futebol há situações de jogo que dependem exclusivamente da leitura que quem está em campo faz)

Somos todos assim. Gostamos das coisas esclarecidas. Faz sentido. O "nim" não agrada a ninguém. Não é carne nem é peixe, é insonso. Agridoce. É uma não solução e as não soluções não solucionam.



É certo que em muitos momentos das nossas vidas somos saciados com respostas afirmativas, que nos dão tranquilidade e paz de espírito. É bom e sabe bem. Mas no futebol as coisas nem sempre são assim. Pelo menos, no que diz respeito à arbitragem e a algumas das decisões que os árbitros tomam em campo.



Não é a primeira vez que abordo este tema nem será seguramente a última. Há verdades que têm que ser repetidas várias vezes para que possam ser digeridas e interiorizadas no tempo, com tempo.



Se, no dia-a-dia, a nossa exigência já é grande, no futebol é ainda maior. É que o futebol não é apenas um jogo giro, que entretém as pessoas e distrai as gentes e o povo. Para muitos, o futebol é um modo de vida, uma religião. É uma profissão, uma carreira, um objetivo.



Tudo o que ali é cinzento, amarga. Angustia. Não sacia. A indústria é demasiado poderosa para depender de interpretações momentâneas, e decisões subjetivas. Percebe-se, mas com muita pena minha, tenho que vos dizer... nada a fazer.



Não insultem os outros, não deem murros na parede e não batam em ninguém, porque não acelera respostas nem resolve a questão. E a questão aqui é muito simples: há situações de jogo (muitas delas relevantes para o resultado final) que dependem exclusivamente da leitura que quem está em campo faz.



Os árbitros não são responsáveis pelo facto das coisas serem assim, como são.

É a natureza humana (eternamente limitada) e, sobretudo, a limitação das próprias leis de jogo, que existem há século e meio e que, mesmo assim, nunca conseguiram encontrar soluções objetivas para todas as jogadas do futebol. É como é... e é assim.



Por cada lance clarinho como a água, há meia dúzia de outros de análise "impossível" de reunir consensos.

Visionhaus

- Qual é a lei que ensina um árbitro a ser infalível quando avalia intensidade de contactos? Quando, por exemplo, tem que se decidir se é ou não falta aquele braço nas costas do opositor ou aquela mão sobre os ombros do adversário? Qual é?



- Qual é a regra que garante, a 100%, que um árbitro acertará sempre se tiver que avaliar que determinado lance é faltoso ou apenas simulado? Qual é?



- Qual é o árbitro que pode garantir que um jogador que está no caído no relvado, agarrado à cara, sofreu de facto um contacto sério na cara? Qual é?

- Qual é o árbitro que consegue punir corretamente uma agressão que ocorreu nas suas costas? Ou sancionar com acerto um palavrão pronunciado a 70 metros de distância? Ou assegurar que um jogador coreano o insultou verbalmente? Qual é?

Meus amigos, acreditem no que eu vos digo... às vezes, não há hipótese.

O futebol não é uma ciência exata. Os jogadores não são autómatos, conhecem bem as malandrices que lhes permitem chegar mais depressa às suas metas. E os árbitros não são perfeitos na interpretação das leis nem na análise psicológica do comportamento de cada um daqueles vinte e dois humanos.



Sem prejuízo de tudo isto, a verdade é que há sempre uma veredito para cada lance. Convém não esquecermos isso. O árbitro ou pune ou não pune, mas numa e noutra opção está a tomar uma decisão.

Portanto o problema de fundo não é a indecisão. É a discordância pontual da decisão.

Barrington Coombs - EMPICS

Tudo somado o mais difícil mesmo é a uniformização de critérios que todos desejam. Ela é exigível mas só exequível em momentos factuais. Nos restantes é bem mais difícil de se conseguir e por um conjunto de razões: para quem está lá dentro, a mesma situação pode ter muitas formas distintas. Depende da colocação do árbitro no momento em que o lance acontece, da perspetiva que teve desse instantâneo, do ângulo de visão que dispunha para o analisar (basta limpar o suor que escorre da testa ou deixar-se tapar por um jogador para deixar de ver o óbvio), do controlo emocional, da concentração momentânea, da comunicação com a equipa, enfim, de tantos e tantos fatores.

Isto não desculpa tudo, pelo contrário.

Todas essas questões terrenas, difíceis de melhorar, têm que ser trabalhadas cá fora: o posicionamento ideal, o foco, a antecipação, a gestão de pressão e stress, a interação com colegas e é aí, na forma como assimilam e aplicam toda essa aprendizagem, que se percebe quem tem (e quem não tem) unhas para esta guitarra.



Enquanto uns vão evoluindo e ganhando consistência e quilate, outros vão percebendo que o bólide tem demasiados cavalos para o seu andamento. É a lei da vida, igual à que prevalece em todas as outras áreas de atividade que existem. Que impere a meritocracia.

Do lado de fora, do vosso lado, o ideal é que exista esta compreensão, de que as coisas são mesmo assim.

Estas questões, a das boas e más decisões em campo, tem têm por trás passivos complicados.

Às vezes uma mera decisão pode estar embrulhada num papel de oferta transparente e invisível a olho nu que abrange competência, personalidade, experiência, sensibilidade, versatilidade, intuição, perspicácia e até sorte. É um cocktail grande aquele que o futebol necessita para ser bem arbitrado, jogado, treinado. Também para ser bem dirigido, comentado e aplaudido.

Ninguém é perfeito, mas entender a sua própria limitação (e a dos outros) é meio caminho andado para evoluir e crescer no sentido certo.

A falar nos entendemos. Podemos continuar a criticar e a não gostar, mas conhecer a perspetiva de quem vê o mesmo fenómeno do lado oposto tem que ser sinal de inteligência.