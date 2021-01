Pandemia comportamental: contributos (esquecidos) dos cientistas portugueses

Na passada sexta feira, foi endereçada uma carta aberta ao governo português assinada por um conjunto de 68 especialistas e cientistas na área comportamental (ao dia de hoje, mais de 100), evidenciando que “estamos a disponibilizar o nosso conhecimento científico e o nosso tempo ao serviço do governo e da população portuguesa”.

Em boa verdade, e como refere a dita carta (ver texto completo aqui) “sendo a mudança comportamental individual e colectiva essencial na prevenção da transmissão da COVID-19, bem como no sucesso do plano de vacinação, parece-nos fundamental que os especialistas nesta área sejam consultados, para que as decisões possam ser informadas pelo conhecimento científico sobre os fatores que influenciam o comportamento e formas eficazes de os alterar.”

Como tão bem refere Tiago Duarte Pereira, da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, na sua intervenção no passado dia 19 na RTP2 (aqui), a atual fase da pandemia comporta enormes desafios (diferentes dos encarados em março de 2020) resultantes da “vulnerabilidade emocional e psicológica da população, já significativa pré-pandemia e hoje acrescida com impacto na auto-regulação de comportamentos; da fadiga da pandemia e necessário maior apoio, estímulo e nudge ao comportamento adequado; da percepção de risco, avaliada a cada momento, fundamental à estimativa da adopção de comportamentos; da comunicação hoje negativa, culpabilizante e ilegitimadora do cansaço, que diminui a adesão ao comportamento esperado; e a crise de confiança nos decisores e media.”

Comportamentos, comportamentos, comportamentos... comportamentos de quem já tenta cumprir há tanto tempo as diretrizes dadas pelo governo e que, face ao cansaço de um prolongamento exasperante da situação, começa a conviver com uma aparente “normalidade” onde os comportamentos de risco inconsciente e involuntário se começam a multiplicar diariamente... comportamentos de quem, possuindo desde logo baixos recursos de literacia emocional (ver aqui), dificilmente conseguirá atuar com os comportamentos de auto-regulação necessários para manter o foco, disciplina e motivação para a manutenção do rígido (e necessário) protocolo de distanciamento físico... comportamentos que, na realidade, são atuados diariamente por todos nós.

Porque não recorre, então, o governo, à Ciência Comportamental?

Não me parece desconhecimento (há décadas que esta classe de especialistas faz volumosos contributos para a área científica da motivação para os comportamentos de saúde) ou “esquecimento” – seria algo bizarro, dado o imperativo de mudança comportamental associado à resolução desta pandemia.

É curioso, porque a única razão que me ocorre, ouvi há uns anos no discurso de uma colega: “era tão resiliente, tão resiliente, tão resiliente... que chegou ao consultório com 5 anos de atraso – enquanto lutava não conseguiu parar e reconhecer que precisava de ajuda”.

Assim ficamos quando adoecemos – indivíduos, mas também organizações, instituições e até governos... quando “adoecemos” não sabemos parar e pedir ajuda. E a doença alastra.

Não temos 5 anos para continuar a tentar resolver esta questão – todos os dias morrem portugueses num número outrora inimaginável (a mãe, o pai, o avô, a avó ou o filho de alguém) e urge corrigir a estratégia de intervenção, integrando o mais rapidamente possível este grupo de especialistas reflexão sobre as diretrizes a atuar.

Pedir ajuda não é sinal de vulnerabilidade é, antes de mais, sinal de auto-consciência e auto-regulação. Sinal também de inteligência adaptativa – saber reconhecer onde está o conhecimento que necessitamos para nos superarmos.

E, duvida houvesse onde este conhecimento se encontra, acabou de ser evidenciado por este conjunto de reconhecidíssimos cientistas portugueses (nacional e internacionalmente) que, desde já se prontificaram a constituir um grupo de trabalho especializado por forma a que se possa “assegurar uma resposta de saúde pública à COVID-19 baseada na melhor evidência sobre o comportamento humano, visando a proteção e promoção da saúde física, psicológica e social de todos os cidadãos”.

O que falta então?

