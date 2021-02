O choque de Kritciuk com Nanu: lance fortuito (?), penálti (?), três cenários para discutir (por Duarte Gomes)

Dois corpos em movimento contrário. Um em direção ao outro. Ambos tentam jogar a bola, ambos falham. Chocam de cabeça em ação inevitável naquele contexto.

Foi assim o lance entre Kritciuk, guarda-redes do BSSAD, e Nanu, defesa do FC Porto, já perto do final do jogo entre ambas as equipas, no centro da área do anfitrião, após um cruzamento aéreo de Corona.

Dois, ou melhor, três, cenários distintos:

1) se o guarda-redes do BSAD tivesse esticado o braço à bola, se tivesse falhado e se acertasse no Nanu, seria claramente penálti;

2) pelo contrário, se o Nanu esticasse a perna e acertasse no guarda-redes, seria falta atacante;

3) neste caso, para mim, lance sem infração de parte a parte.