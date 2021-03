O tempo útil de jogo na Liga portuguesa: os números demonstram uma realidade que nos devia fazer corar de vergonha

Ultimamente tem-se falado muito no baixo tempo útil de jogo na Liga NOS.

Os números demonstram uma realidade que nos devia fazer corar de vergonha: estamos na cauda da Europa, no que diz respeito a faltas assinaladas e ao número de minutos em que a bola efetivamente rola.

Para que se tenha uma ideia, nos primeiros quatro meses desta época, tínhamos 6 jogos no evitável "Top 8" dos que tiveram mais infrações... em toda a Europa. Um deles chegou às 48 faltas!



Não é coincidência, não é azar, nem é circunstancial. É estrutural. É o resultado de um padrão cultural distorcido na forma como se arbitra, joga, treina, comenta, analisa e aplaude o jogo em Portugal.

Eis alguns dados até à 21.ª jornada, recolhidos pelo Diogo Pombo num artigo de excelência, recentemente publicado na Tribuna Expresso:



- A média de tempo útil de jogo foi de 49'26". Quer isso dizer que não se jogou durante 40'34";



- O total de faltas assinaladas foi, em média, de 32,34 (quase 33 por jogo). Na Premier League esse número baixa para 22;



- Somos a liga com menos golos e passes por jogo, em relação às chamados "Big Five" (Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França);



- Temos mais jogos com 40 (ou mais) faltas do que têm todos os jogos dos "Big Five".

Em Portugal, joga-se pouco à bola: em média, cada jogo tem 49 minutos de tempo útil A Tribuna Expresso analisou todos os jogos de todas as jornadas da Liga até agora disputadas para chegar a uma conclusão: praticamente só se joga uma parte das duas que compõem um encontro de futebol. Culpa dos árbitros? Dos jogadores? Uma questão cultural? Ou estará tudo misturado num só bolo sensaborão

Contra factos não há argumentos. Responsáveis? Digam-me vocês. Eu acho que somos todos. É fácil dizer que a culpa está na apenas na mão de quem apita, mas isso é tão redutor quanto insultuoso.



Querem a minha opinião?



Parte da culpa é, de facto, dos árbitros, por dirigirem jogos de forma ultra-defensiva, inconscientemente talhada para afastar o ruído de cima de si. Falta-lhes um escudo protetor firme, que os permita atuar de modo livre, corajoso e descomplexado;



É também de alguns jogadores, que tantas vezes contribuem para paragens sucessivas no jogo: simulam faltas que não existem, agarram-se à cara quando sofrem toques no peito, protestam permanentemente e entram em conflito com facilidade;



Também (alguns) treinadores têm a sua quota-parte de responsabilidade nesta matéria, porque não raras vezes recorrerem a táticas promotoras de contacto. Além disso, "instigam" a perdas de tempo sucessivas e criam pressão nefasta a partir dos bancos técnicos;



É ainda de (alguns) clubes, pela postura ora bélica ora vitimista como se posicionam, criando suspeitas sem fim e incentivando a climas hostis em torno das arbitragens. Era canalizar energias para melhorar relvados.



É de (alguma) imprensa, que opta pelo estilo "freestyle" conducente a audiências sem filtros, em detrimento da informação séria, ética e rigorosa. O equilíbrio entre a deontologia e a entrada de receitas é complicado, porque o que vende é o que destrói, não o que constrói. Opções.

Sergio Perez

Mas há mais. Também (alguns) adeptos são indiretamente culpados, por preferirem o clima de arruaça e bate-boca, de ofensa e ameaça, em vez de apreciarem o jogo pela positiva, de forma apenas apaixonada e construtiva. Esta coisa do "não apitem a tudo" só tem piada quando o golo marcado depois de um contacto supeito não é na "nossa baliza";



E, por último, dedo apontado a quem faz as leis de jogo, por tardar em arriscar mudanças que impunham menos paragens e mais tempo útil ao jogo. Há muitas soluções, basta ter coragem para testar aquilo que tantas outras modalidades já implementaram.



É tudo "cultural", que é como quem diz, estamos todos agarrados a esta forma feia de ver o jogo. Paramos demais e cobramos quando não paramos. Depois dizemos que é para não parar. "É o que eu quero, mas se calhar não é bem o que eu quero". Pois.

Decidam-se. E pensem nestes números a sério, porque ele são lesa-futebol. O problema está à vista e o diagnóstico há muito que está feito. E agora? Mais do mesmo ou é desta que se dá um murro na mesa?

Vejam lá isso, se faz favor.