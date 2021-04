Um país. Uma equipa. A equipa Portugal

Na semana em que iniciámos a contagem decrescente dos 100 dias para a participação dos atletas da Equipa Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, com a cerimónia de abertura marcada para o dia de 23 de julho no Estádio Olímpico de Tóquio, é tempo de afirmar Portugal e os Portugueses no maior palco desportivo do mundo.

Um País, uma Equipa. Um país feito de pessoas extraordinárias merece uma equipa. Uma equipa que se orgulha de representar Portugal, constituída por dezenas de atletas de várias modalidades desportivas que integram o Programa de Preparação Olímpica.

Atletas feitos de coragem e determinação, que se inspiram nos valores da marca Olímpica e na história de Portugal – “O homem e a Nação que vencem obstáculos” – para ultrapassarem os desafios e as incertezas dos tempos de hoje. Atletas que conseguem manter o foco e têm a coragem e a determinação para treinarem e competirem ao mais alto nível nos Jogos Olímpicos com as cores de Portugal e sempre com os portugueses no coração.

É tempo de nos unirmos no propósito de construir uma comunidade de apoio a estes atletas que nos inspiram. Merecem ter os milhões de Portugueses ao seu lado, mesmo os mais distantes nos quatro cantos do mundo. Dos Estados Unidos à Austrália, do Brasil ao Canadá, passando pela Suíça, Luxemburgo, França, Alemanha, Inglaterra, Angola, Moçambique até ao território de Portugal, de norte a sul, interior ao litoral e ilhas da Madeira e Açores. Independentemente da região do globo onde se encontrem, ou das suas origens e classes sociais, a sua paixão por Portugal e pelo desporto é única e extraordinária.

Vamos ligar todos os Portugueses aos atletas da Equipa Portugal. Precisamos de todos para que estes sintam o apoio diário ao seu esforço e empenho neste período final de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Porque os Jogos Olímpicos preparam-se todos os dias, e os atletas merecem todo o nosso apoio para elevarem o nome de Portugal e dos portugueses bem alto.

Com o lançamento da App Equipa Portugal, disponível de forma gratuita para todos e para todo o mundo, temos a oportunidade de estar ligados a estes atletas, de os conhecer melhor e saber tudo sobre as suas provas e resultados. E ainda de os conseguir apoiar através da utilização das vantagens que as marcas parceiras Olímpicas disponibilizam com o consequente apoio às organizações desportivas. Uma aplicação que une os agentes do desporto num caminho de transição digital, que deve mobilizar todos num futuro comum, mais relevante e no caminho da sustentabilidade das organizações que enquadram os atletas da Equipa Portugal.