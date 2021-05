E se os clubes tivessem um código deontológico? Basta que exista vontade institucional (por Duarte Gomes)

Os clubes têm neste interregno oportunidade de ouro para tomarem um conjunto de medidas que vão além da defesa (legítima e compreensível) dos seus interesses.



Estou a pensar em algo tão simples (e exequível) como a criação de um código deontológico. Uma espécie de compromisso de honra que vincule ética e moralmente as sociedades desportivas naquela que deve ser a conduta a terem já a partir da próxima época.



Pode parecer irrelevante... mas não é.



Há algo que não podemos negar: esta é uma indústria muito, muito complexa. Uma indústria que envolve milhares de pessoas, de diferentes origens e nações. De diferentes cores, credos e religiões. Com diferentes egos e ambições.



Há, em cada época, muitos objetivos em jogo. Objetivos que podem determinar a sobrevivência ou falência desportiva e financeira das instituições. Os resultados, que são a meta maior, alcançam-se através de muitas variáveis, em que umas controlam-se... e outras não. E é preciso ter estofo para lidar com isso.



Há também muito dinheiro em jogo e isso acarreta risco alto. Não há estabilidade profissional, porque tudo depende de vitórias e derrotas. De sucesso e insucesso. De boas ou más épocas.



É muito com base nessa premissa que se renovam ou rescindem contratos. Que se mantêm ou despedem pessoas. Que há recandidaturas ou fim de mandatos.

Depois há o envolvimento emocional, que é excessivo e tantas vezes irracional. E ainda há a dependência relativa de muitas outras indústrias como a imprensa, a hotelaria, restauração e tantas, tantas outras.

Há, por fim, o tal amor à camisola, o brio profissional, o apelo constante do adepto, que tanto aplaude como critica, que tanto defende como insulta.



Não é fácil. Não é fácil de todo.



Mas é por ser assim, tão exigente e desafiante, que é ainda mais importante saber estar. Ser superior. Ser grande.



O tal "código deontológico" não seria mais do que o elencar de alguns princípios que vinculariam os agentes desportivos a um conjunto de práticas positivas e de valorização do jogo e de toda a indústria.



Exemplos? Tantos:



- Criticar, denunciar e exercer o direito à indignação e ao recurso hierárquico? Sim. Claro que sim. Mas de modo próprio e no local certo.



- Dizer mal do adversário, da competição, do árbitro ou do presidente rival? Não, claro que não.



- Promover direta ou indiretamente condutas desviantes, seja através de comunicações oficiais, seja através de vias oficiosas, informais ou indiretas? Não, nunca. De modo algum.



- Atacar os adversários de forma recorrente e para lá do contexto desportivo? Não. Obviamente que não.



- Contribuir, com palavras e atos, para valorizar o bom nome da competição? Sim. Sempre que possível, em todas as oportunidades.



- Abster-se de condutas e declarações desordeiras, irresponsáveis e incendiárias? Sim, obrigatoriamente.



Há, como se percebe pela amostra, um mar de ideias boas para criar compromissos sérios e honestos. Para criar coisas boas. Basta que exista vontade institucional e capacidade de cumprir com a palavra, porque palavra dada vale mais do do contrato assinados. Ou não?



Fica o repto.

Pensem nisso e surpreendam-nos.