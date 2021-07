Futebol agradável

Olho para os quatro semifinalistas à procura de uma seleção desagradável. Não há. Não me refiro apenas ao futebol praticado, embora este Euro 2020 em geral, e estas quatro equipas em particular, nos esteja a oferecer jogos, lá está, agradáveis. Falo dos sentimentos vagos, por vezes infundados, que a simples menção de um país desperta no adepto comum. Talvez a Espanha seja a mais desagradável das seleções que restam tanto pelo historial recente de vitórias como pela presença de ogres como Busquets e, acima de qualquer outro, Jordi Alba.