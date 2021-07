Os rumores da morte do vieirismo são manifestamente exagerados

Há uma imagem que correu as redes sociais nas últimas horas. O seu criador - a internet - passou anos à espera de poder utilizá-la. É a estátua de Saddam Hussein a ser derrubada, mas em vez do ditador iraquiano a cabeça que rola é a de Luís Filipe Vieira. Esta espécie de monumento foi erguido em 2002 para celebrar o 67º aniversário de Saddam Hussein, isto quando o seu final já se aproximava, e veio abaixo a 9 de Abril de 2003. Uma das imagens mais marcantes desse dia é a de Khadim Sharif, um cidadão iraquiano fotografado a derrubar a estátua de Saddam com uma marreta. A sua imagem é especialmente poderosa porque conta a história do povo que derruba um ditador, mas a verdade é que a estátua foi derrubada por um veículo M88, utilizado para recuperação de blindados.

A estátua de Saddam ensina-nos mais algumas coisas, se quisermos. Passaram-se 17 anos. A estátua não foi reerguida, mas o Iraque continua a ser um estado falhado, definido pela pobreza extrema de boa parte da sua população, por guerras civis, por uma invasão do Estado Islâmico que ocupou um terço do seu território, e pela corrupção que se espalha como um vírus. Em 2016 o cidadão iraquiano conhecido por ter derrubado a estátua deu uma entrevista à "BBC" em que diz que dava tudo para ter Saddam de volta, que “hoje há mil Saddam e matam mais do que o anterior”. Em retrospetiva, diz, arrepende-se de ter ajudado a derrubar a estátua.