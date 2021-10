Paulinho não marca. Mas antes do golo, Rúben Amorim quer que ele faça a equipa jogar - e ele está a fazê-lo

Parece ter caído em esquecimento, mas, antes de assinar pelo Sporting, Rúben Amorim já tinha deixado bem claro quem era o avançado que queria. E olhando para o seu modelo de jogo, percebe-se o porquê da insistência no Paulinho para ocupar a posição central do seu ataque.

Olhando para as dinâmicas ofensivas do Sporting, o treinador quer na posição “9” um jogador que faça de forma natural a ligação entre a construção e a criação, permitindo à equipa saltar etapas com passes entre linhas. Alguém que, recebendo a bola de costas, compreenda bem os timings de saída da linha defensiva para ligar a equipa, que consiga enganar os defesas com as suas desmarcações, e que tenha qualidade e conforto suficiente no gesto técnico para que possa decidir bem mesmo que pressionado.