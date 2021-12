Um mal maior

Jorge Jesus abandonou finalmente o comando técnico do Benfica. A decisão peca apenas por tardia. Desde o seu regresso, cada dia que passou foi um dia perdido para o Benfica. O regresso do amadorense, fora de tempo e fora de tom, deve ser interpretado como aquilo que efetivamente foi: um ato desesperado de Luís Filipe Vieira e o estertor da sua presidência.

Se o regresso foi um erro, a sua continuidade no verão passado não foi um erro menor. Após uma temporada desportiva penosa, que culminou numa derrota lastimável na final da Taça, sempre acompanhada de desculpas e declarações incompreensíveis, Jorge Jesus estava a prazo. Entretanto, as declarações sem nexo, mas invariavelmente prejudiciais aos interesses do clube, e a falta de respeito que, mais recentemente, revelou em relação ao Benfica e aos seus sócios tornaram a sua continuidade insustentável.