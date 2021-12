A última ceia de Jesus

Quando Luís Filipe Vieira foi buscar o antigo treinador ao Brasil, sabia-se que não era para dar continuidade ao projeto de aposta na formação. Era para ser o “projeto”, servindo simultaneamente como trunfo eleitoral. Jesus vinha do título mais importante da carreira, representando um clube que o idolatrava. Não regressaria a Portugal sem garantias de um investimento elevado para pôr a máquina a jogar o triplo. Assim foi.



Chegou Darwin para se tornar o reforço mais caro de sempre nos encarnados. Também Éverton, um dos craques do Brasileirão, com estatuto de canarinha. Cedo se perceberia que Waldschmidt e Pedrinho não encantavam o treinador, mas eram opções à disposição. Otamendi foi incluído no negócio de Rúben Dias, já depois do primeiro golpe duro nas ambições de Jesus. Com mais investimento, mais expectativas associadas. O Benfica “tinha” de estar na Liga dos Campeões e falhou com o PAOK. Ainda assim, partia como favorito ao título da época 20/21.