Casillas e um desejo: “Gostaria de acabar a minha carreira no FC Porto”

Foi durante mais de uma década um dos maiores símbolos do Real Madrid, mas não é em casa que Iker Casillas quer terminar a carreira.

“Seria bom estar vinculado a poucos clubes na minha carreira. Passei uma etapa longa da minha vida no Real Madrid, que é o melhor clube da história, mas vim para Portugal, para uma equipa consolidada e forte como o FC Porto e isso deixa-me muito contente. Gostaria de terminar a minha carreira aqui, ficar até terminar o meu contrato”, revelou o guardião espanhol numa entrevista à RTP.

Casillas, que renovou com o FC Porto em maio por uma temporada, falou também da Supertaça, que se joga no sábado, em Aveiro, frente ao Aves. O jogador de 37 anos acredita que o FC Porto tem “mais a perder do que a ganhar” porque se falará mais “se FC Porto não conseguir vencer a Supertaça” do que se vencer.

“Se o FC Porto não conseguir ganhar será uma desilusão tremenda”, sublinhou.