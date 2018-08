Moussa Marega não treina e estará em conflito com o FC Porto

O treino desta sexta-feira do FC Porto para a Supertaça ficou marcado pela ausência de Moussa Marega, que não subiu ao relvado com a restante equipa e não consta na lista de lesionados do clube. De acordo com o jornal "Record", o maliano recusou-se a trabalhar com os restantes colegas, já que quer sair para o West Ham e também terá feito saber que não irá jogar no sábado.

O clube da Premier League estará na disposição de dar 30 milhões pelo avançado, mas o FC Porto está a pedir o valor da cláusula de rescisão, 40 milhões de euros.

Às ordens de Sérgio Conceição estiveram os reforços Marius, Bruno Costa, André Pereira, João Pedro e Chidozie, enquanto no boletim clínico figuram Chancel Mbemba, Danilo Pereira e José Sá.