Sérgio Conceição: "Braço de ferro com Marega? O único braço de ferro que fiz foi com a Cristina Ferreira"

A notícia chegara uma hora antes e, provavelmente, foi por isso que Sérgio Conceição entrou atrasado na conferência de imprensa: Marega não se tinha treinado com a equipa na véspera da Supertaça (sábado, 20h45, contra o Desportivo das Aves).

Questionado sobre este facto, contextualizado por uma alegada oferta do West Ham pelo avançado maliano, Sérgio Conceição foi taxativo. E irónico. "Braço de ferro com Marega? Não. O único braço de ferro que fiz foi a com a Cristina Ferreira, da TVI [Sérgio foi capa da revista "Cristina", sendo a foto uma simulação de um braço de ferro com a comunicadora]. Tenho máxima frontalidade ao abordar todos os temos e alguns são internos. Vejo a capacidade do jogador em termos técnicos, táticos e emocionais. E neste último parâmetro acho que a direção tem uma palavra a dizer, devido a um momento que é sempre difícil, naquilo que é a constituição dos plantéis, e achei por bem de acordo com o que é a minha exigência e rigor, naquilo que antecedeu este último micro-ciclo, cheguei à conclusão de que não devia incluir o Marega na convocatória. Não há nada de estranho. O ano passado tivemos exemplos de jogadores a queem aconteceu o mesmo e depois foram importantes. Este ano começamos mais cedo mas estou cá para isso, para decidir e tomar estas decisões".