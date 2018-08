Em equipa que ganha Supertaça não se mexe

Há uma semana, o FC Porto venceu a Supertaça em Aveiro frente ao Aves e Sérgio Conceição deve ter gostado do que viu. Porque para a estreia no campeonato aposta exatamente no mesmo onze, mantendo os jovens Diogo Leite no eixo da defesa e André Pereira na frente

Este é o onze para esta noite: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite e Alex Telles; Sérgio Oliveira, H. Herrera, Brahimi, Otávio; Aboubakar e André Pereira

No banco estarão Vaná, Chidozie, Óliver Torres, Adrián Lopez, Corona, Hernâni e Marius

Acompanhe o FC Porto-Chaves a partir das 21h aqui na Tribuna.