Sérgio Conceição fez uma coisa rara e deixou um recado abstrato a Marega

O primeiro sinal do que ia acontecer na flash interview foi dado logo no final do FC Porto 5-0 Chaves: o árbitro apitou e Sérgio Conceição foi imediatamente cumprimentar um jogador - Adrián López. Mais tarde, em declarações à Sport TV, o treinador campeão nacional fez questão de fazer essa coisa rara nele (e em muitos técnicos): destacar um jogador, o próprio Adrián. Sinal evidente da pretensão de recuperar o espanhol, após épocas perdidas - o avançado é uma contratação falhada há quatro épocas, Conceição quer que seja diferente na quinta.

"Mesmo onze? São escolhas que faço. Felizmente correu muito bem outra vez, o Marius entrou muito bem, o Adrián entrou muito bem. Aliás, o dissabor que tenho é de o Adrián não ter feito um golo naquela ocasião que teve. Foi uma boa defesa do Ricardo, mas ele merecia."

Questionado sobre a ausência de Marega, a resposta de Sérgio Conceição teve tanto de abstrato como de repreensivo. "O grupo é forte, temos gente que quer trabalhar, que me dá uma resposta diariamente adequada ao que é a minha exigência, o meu rigor, eles já sabem, já há um conhecimento de como eu sou, de como o clube é, é uma exigência grande e quando é assim, quando os jogadores estão com uma paixão enorme pelo que fazem, havendo um respeito muito grande entre nós, há mais hipóteses de ganhar." Longo, sem referir o nome proibido mas claro para todos perceberem.

Sobre o jogo, explicou que "foi a entrada que queríamos, à imagem do que foi a época passada". "Equipa muito pressionante, a reagir rápido à perda da bola, com uma dinâmica muito interessante em termos ofensivos. Com um agressividade ainda maior, o resultado podia ter sido mais volumoso."

Quanto ao campeonato, Sérgio Conceição respondeu assim: "Não temos de fazer o mesmo que no ano passado, tem de ser melhor".