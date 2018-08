Terraplanagem para começar

Quando se quer marcar uma posição, convém fazê-lo logo assim para início de conversa. E o que o FC Porto fez este sábado no Dragão, no seu primeiro jogo do campeonato, foi dizer que a intensidade e coesão do último ano ainda estão ali. Ainda estão ali e numa fase em que boa parte das equipas ainda estão a tentar acertar o ritmo, a juntar peças, a limar pormenores.

Mas este FC Porto, pelo menos este FC Porto que goleou o Chaves por claros 5-0, tão claros que poderiam ter sido ainda mais, apenas parece ter carregado no botão de pausa em maio para agora voltar a premir play.

Ainda sem Marega, que terá agora de cumprir o devido período de penitência até voltar a merecer a confiança de Sérgio Conceição, o FC Porto foi voraz, teve pulmão, ligou-se de olhos fechados, aproveitando talvez o facto da espinha dorsal da equipa estar ali. Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi e Aboubakar sabem bem o que é jogar juntos. E o jovem André Pereira, se não sabe, disfarça bem, mostrando que é mais do que um jogador de área - e por esta altura, este FC Porto está tão afinado que nos perguntamos onde entrará Danilo quando recuperar.

Do Chaves, pouco se pode dizer. Foi autenticamente dominado e terraplanado por um FC Porto que encheu o campo, variando o jogo a seu bel-prazer, jogando curto quando o jogo pedia curto, sendo mais vertical quando cheirava o espaço (e foi muito). Aboubakar, ao seu estilo, arranca o campeonato muito bem, com dois golos, muitos outros falhados e mais uma assistência para o 3.º golo.

Marcou o primeiro aos 14’, numa jogada em que a vontade de Otávio ajudou ao erro de Ghazaryan. O brasileiro cruzou depois para a área, André Pereira simulou o remate mas deixou passar e o camaronês, com um gesto técnico de fazer vénia, deixou o marcador fora da jogada e rematou para a baliza de Ricardo que, àquela hora, mal saberia a noite de pesadelo que iria ter, mesmo sem culpa em qualquer um dos golos.

Jose Coelho/LUSA

Já depois de André Pereira falhar um golo feito, Aboubakar voltou a marcar aos 20’, num golo que é todo ele de Sérgio Oliveira, que com uma abertura digna de um tal de Iniesta, viu antes de toda a gente não onde Otávio estava, mas sim onde Otávio ia estar. A bola foi para lá, na quina da área e o brasileiro só teve de entregar ao avançado para este a depositar na baliza.

Seguiu-se então mais um festival de desperdício, com o FC Porto a chegar de todas as maneiras e feitios à área do Chaves, que por esta altura tinha zero remates à baliza. Casillas foi, durante todo o jogo, um mero espectador que não precisou de pagar bilhete. Brahimi, numa noite em registo de virtuoso, daqueles que pegam numa bola e fazem arte, falhou uma, duas vezes e só a terceira fez o seu golo, numa jogada de entendimento com Aboubakar à esquerda, que acaba com o argelino a dar um nó a Maras e a rematar a contar.

Com 3-0 ao intervalo, o FC Porto nem por isso baixou o ritmo. Aliás, logo à primeira jogada da 2.ª parte foi um ai-jesus na área do Chaves, com bolas salvas na linha, defesas apertadas, tudo salvo com o coração, face a uma equipa que estava com apetite para mais.

MIGUEL RIOPA/Getty

E já depois do Chaves fazer o seu primeiro remate do jogo, aos 56 minutos (ainda faria mais um mas nenhum deles passou sequer perto da baliza de Casillas), o FC Porto voltou a marcar mais dois golos por dois homens saídos do banco. Aos 71’, Corona aproveitou uma perda de bola a meio-campo e a movimentação de Otávio que com ele arrastou meia defesa para rematar forte ainda fora da área e fazer o 4-0.

O 5.º golo seria da autoria do jovem avançado Marius, em estreia absoluta na liga portuguesa, a emendar um pontapé de bicicleta que não saiu bem a Sérgio Oliveira - ele que bem merecia ter marcado neste jogo, em que foi um dos pilares de uma equipa que foi um rolo compressor.

Um rolo de continuidade, porque o que vimos este sábado no Dragão já vimos o FC Porto fazer na última temporada. Mas não deixa de impressionar.