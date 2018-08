Nisto de escolher um onze, não há duas sem três para Sérgio Conceição

Apesar do susto que o FC Porto no Jamor, Sérgio Conceição continua a confiar naquela que tem sido a sua equipa-tipo neste início de campeonato. E o onze que este sábado vai defrontar o V. Guimarães a partir das 21h no Dragão é o mesmo da 1.ª e 2.ª jornadas.

Marega, esta semana reintegrados nos treinos do FC Porto, está no banco dos suplentes.

Assim, o FC Porto vai entrar em campo com: Casillas, Maxi Pereira, Diogo Leite, Felipe, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Aboubakar e André Pereira

