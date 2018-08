Cantava já há uns valentes anos uma banda da cidade do Porto que às vezes, só para dizer que se ama alguém, nem sempre se encontra o melhor termo ou se escolhe o melhor modo. Problemas de expressão, de comunicação, enfim, um dos dramas do mundo e este sábado de um mundo em particular: aquele que aconteceu entre as 21h e as 23h no Estádio do Dragão.

Falharam, por exemplo, as comunicações entre o VAR e o árbitro Fábio Veríssimo entre os 15 e os 45 minutos, avisou a certa altura o canal que transmitiu o encontro, quando já era mais do que acessa a discussão sobre como não tinha o videoárbitro descortinado o fora de jogo de André Pereira no 2.º golo do FC Porto ou como não havia, pelo menos, colocado em dúvida um lance na área dos dragões uns minutos antes, que acabou com João Carlos Teixeira no chão.

Falhou também a comunicação entre a saúde muscular e as coxas de Brahimi e depois de Corona, que até tinha entrado para substituir o lesionado argelino.

Mas já desde o início do jogo havia falhado outra coisa muito importante: a comunicação entre o FC Porto e o bom futebol, aquele futebol voraz que havia mostrado na 1.ª jornada e que, daí para cá, se encontra em parte incerta. E na 2.ª metade do jogo, falhou a comunicação entre a equipa de Sérgio Conceição e a sua habitual intensidade e agressividade.

E isso explica a derrota do FC Porto em casa por 3-2 frente ao V. Guimarães, a primeira de Sérgio Conceição no Dragão para o campeonato, depois de ir para o intervalo a ganhar por 2-0. Um 2-0 mitigado pela ausência de VAR e essencialmente pelo talento individual de Brahimi, que enquanto teve saúde foi disfarçando o mau jogo coletivo do FC Porto, sempre lento nas transições, com poucas ideias e a fugir ao ADN de equipa de constante intensidade. Enquanto o físico não deu de si, a única comunicação que não falhou no FC Porto foi aquela que existiu entre a cabeça, o talento e os pés de Brahimi, como se viu no primeiro golo do FC Porto, marcado aos 37 minutos, num lance em que o argelino avançou pelo corredor central e usou André Pereira como pivô para depois desferir um remate forte e colocado que nem o voo de Douglas conseguiu parar.

MIGUEL RIOPA/Getty

Às vezes, mesmo quando as coisas correm mal, ganham-se jogos. Mas é raro que tal aconteça duas vezes seguidas. A semana passada, no Jamor, foi o primeiro sinal de alerta. Esta noite, no Dragão, o banho de realidade. Depois de perder Brahimi no início da 2.ª parte, o FC Porto baixou os níveis de concentração e deu ao V. Guimarães de Luís Castro aquilo que as equipas de Luís Castro gostam de ter: a bola.

Com mais bola e, ao mesmo tempo, com a frieza necessária para aproveitar os erros e a atitude quase dolente do FC Porto, os vimaranenses viraram o jogo a partir dos 63 minutos, altura em que André André reduziu para 2-1 através de grande penalidade.

Seria de outro ex-FC Porto o empate, aos 76’, numa jogada do V. Guimarães que foi tudo aquilo que os azuis e brancos não conseguiram fazer este sábado: um ataque rápido, objetivo, de envolvimento dos jogadores e que culminou com um cruzamento largo de Florent e com Tozé, meio que abandonado à direita, a receber e a deixar bem ao jeito de um remate forte e cruzado para o interior da baliza de Casillas.

O descalabro foi assinado por baixo a dois minutos dos 90’, já com meia equipa do FC Porto à beira de um ataque de nervos e com o Vitória a aproveitar para na sequência de um lançamento lateral (!) fazer o 3-2. A defesa dos campeões nacionais ficou como que congelada no tempo e no espaço, deixando Welthon trabalhar à vontade para depois este oferecer a Davidson, que pôs novamente Casillas a olhar para as suas redes a baloiçar.

Douglas, o milagreiro

O que se seguiu ao 3-2 do V. Guimarães já é coisa de salmos ou do novo ou antigo testamento, com Douglas, o guarda-redes brasileiro dos vimaranenses, a operar vários milagres num par de minutos. Primeiro ao defender um cabeceamento à queima-roupa de Marega, numa jogada que teve repetição de milagre quando João Afonso cortou na hora H já André Pereira se preparava para a recarga.

MIGUEL RIOPA/Getty

E já o cronómetro marcava quatro minutos para lá da dos 90’ quando apareceu o milagre número dois de Douglas, a conseguir afastar um remate de um sozinho Herrera, que ainda foi embater no poste antes de Maxi Pereira a atirar para os céus.

Por falar em céus, bem sei que a sorte dá muito trabalho, mas Douglas não tem claramente um problema de comunicação com os deuses. Essa tal banda da cidade do Porto, nessa mesma canção, cantava também que o que dizia estava tão longe como o mar estava do céu. A vitória do Vitória de Guimarães pareceu às tantas também assim de longínqua, mas a equipa deixou para trás o problema de expressão que estava a ter com os triunfos. E merecidamente.