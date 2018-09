Eficácia e business as usual

Há dias em que não há brilhantismo nem pontos demasiado baixos. Como uma reta muito longa na planície, sem curvas ou contra-curvas. Como um dia de trabalho em que se entra às 9h, faz-se o que se tem a fazer, sai-se às 17h e vai-se para casa.

Como esta noite de domingo no Dragão.

Jogo morno do FC Porto, que continua a não conseguir repetir a exibição da 1.ª jornada e pelo caminho perdeu aquela intensidade e fúria, mesmo com o regresso do tanque Marega ao onze, talvez numa reação de Sérgio Conceição à debacle da última semana frente ao V. Guimarães. Ainda assim, mesmo este FC Porto amorfo e desafinado, deu para ganhar 3-0 a um Moreirense que, paradoxalmente, sofreu golos porque quis ganhar.

Sem nunca conseguir controlar o jogo, principalmente na 2.ª parte, quando o Moreirense subiu muito à procura de reduzir a desvantagem, ao FC Porto valeu a eficácia na 1.ª parte, em que marcou dois golos nas duas oportunidades flagrantes que teve. Aos 15 minutos, e já depois do VAR anular aquilo que seria uma grande penalidade a favor do FC Porto, Herrera estava no sítio certo para fazer a emenda após um canto. Éder Militão, outra novidade no onze, e Felipe ganharam nas alturas e a bola foi parar aos pés do mexicano, mesmo na cara de Jhonatan.

Aboubakar aumentaria a vantagem aos 28 minutos, numa jogada em que Otávio abriu para Marega, este rematou cruzado ao poste e o camaronês fez a recarga. Simples e eficaz, mas não muito mais que isso.

MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

A 2.ª parte foi sofrida para o FC Porto, uma 2.ª parte estranha para uma equipa cujo ADN está tão agarrado a uma ideia de solidez e intensidade. Muito cá atrás, os dragões deram ao Moreirense a iniciativa de jogo e com o passar dos minutos a ansiedade foi crescendo. O FC Porto tornou-se inseguro. Felipe e Otávio perderam bolas proibidas em zonas proibidas e só as dificuldades da equipa de Moreira de Cónegos no último terço de terreno pouparam o FC Porto a surpresas - ou Casillas, quando 68’ defendeu um remate perigoso de Chiquinho.

O terceiro golo, aos 90’+4, por Marega, torna o resultado demasiado mascarado para aquilo que realmente aconteceu em campo - valeu, pelo menos, para o maliano fazer as pazes com o Dragão.

Boas notícias, só duas: ao contrário das duas últimas jornadas, o FC Porto, mesmo entre tanta intranquilidade, não sofreu golos. E depois, o regresso de Danilo, devidamente ovacionado quando entrou a 10 minutos do final, após 5 meses parado devido a lesão.

De resto, algo se passa com este FC Porto. Este domingo foi business as usual: chegou, marcou e aguentou até ao toque de saída. Mas o FC Porto de Sérgio Conceição nunca nos habituou ao business as usual, a vitórias cinzentas. Habituou-nos a terraplanagem, a 90 minutos de alta rotação.