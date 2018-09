Sérgio Conceição: "Tinto ou champanhe? Foi as duas coisas. Tivemos uns convidados que vieram para brindar e participar na festa"

O jogo

"A entrada no jogo foi forte conseguimos fazer dois golos contra uma equipa que quis discutir o jogo jogando com muita gente no corredor central. É uma equipa chata porque tem qualidade. Hoje em dia dia toda a gente trabalha bem, de uma forma organizada e as equipas equivalem-se muito. Se baixarmos a intensidade e agressividade não fica fácil. Mas há um contexto que me parece importante referir: mais de 50% dos jogadores que entraram hoje em campo chegaram mais tarde, o Brahimi esteve sem treinar, o Marega esteve fora e ainda não tem jogo. O Danilo entrou hoje e isso é um dos pontos positivos que devemos realçar. O golo do Marega também é importante, para adquirirmos aquilo que éramos no ano passado e que já fizemos este ano, uma equipa com muita dinâmica com bola e sem bola"

Mais tinto ou champanhe?

"Foi um bocadinho das duas coisas. Tivemos uns convidados que nesse sentido vieram para brindar e participar na festa. É de louvar o trabalho que o Ivo está a fazer, já o disse que é uma equipa que se calhar vai amealhar mais pontos fora do que em casa porque tem características específicas nesse sentido. Depois de um jogo menos conseguido era importante dar uma resposta esta noite, principalmente ao nível do resultado. Tudo aquilo que fomos no ano passado e que este ano já fomos vamos voltar a ser, com certeza"

Paragem benéfica

"A paragem é importante para melhorar algumas coisas que temos de melhorar. Neste momento é importante apesar de termos alguns jogadores nas seleções e isso ser bom porque o FC Porto é uma equipa grande. De qualquer das maneiras há que trabalhar com estes novos jogadores que chegaram e inseri-los naquilo que é o contexto da equipa"