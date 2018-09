Iker Casillas. Um homem tranquilo no (FC) Porto

O sítio é concorrido, as mesas estão lotadas de gente, na esplanada, o passeio onde assentam é palmilhado por gente a ir e a vir, ao ritmo típico de hora de almoço de uma quarta-feira, na zona da Foz, no Porto. Há pessoas mil, que se pensaria serem demasiadas para, quiçá, o futebolista mais facilmente reconhecível na cidade, certamente o mais prestigiado pelos títulos, escolher este local para um passeio com um jornalista, um fotógrafo e os seus assessores.

Mas não, a ideia é de Iker Casillas, vamos a um sítio onde ele vai, por costume.