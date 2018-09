“Sinceramente”, Conceição não tinha lugar na equipa de 2004

O favoritismo

“Acho que o Iker respondeu de uma forma correta: pela história do nosso clube - 23.ª vez que estamos na Champions -, vemos que é o mais titulado deste grupo. Mas isso não diz nada. O Schalke 04 está inserido numa competição com um nível muito elevado, talvez a melhor liga do mundo. Acho que o grupo é equilibrado e espero que no fim estejamos mais felizes do que o adversário”.

O 26 de maio de 2004

“Estava na bancada a ver o jogo [triunfo na Champions, diante do Mónaco, no estádio do Schalke 04. Não podia participar porque tinha estado seis meses na Lazio, mas mesmo que pudesse jogar, não tinha lugar na equipa. Sinceramente, não tinha. Para entrar numa fase de grupo é importante começar a ganhar, ainda por cima fora”.

Os três centrais

“Se vou falar da vitória de 2004 na palestra? Não lhe posso dizer [sorriso]. Quanto à tática do Schalke, posso dizer que muda entre 3x5x2, 4x2x3x1, etc. Mas a dinâmica não muda muito, porque é um jogo direto, de impacto. É uma equipa interessante, independentemente do sistema, que pode variar durante o próprio jogo. Estamos precavidos para esses pontos fortes e também conhecemos duas ou três fragilidades do Schalke”.

Grupo perigoso

“Teoricamente, o Mónaco, como era campeão francês, era o favorito a ganhar o grupo e acabou em último lugar no ano passado. Este é um grupo perigoso”.