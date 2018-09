Danilo no primeiro onze do FC Porto versão Champions 2018/19

O primeiro onze de Champions do FC Porto 2018/19 está aí e Danilo é aposta de Sérgio Conceição, relegando Sérgio Oliveira para o banco. O campeão europeu vai assim fazer companhia a Herrera no miolo do terreno, frente ao Schalke 04.

O FC Porto vai jogar com: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Otávio, Herrera, Brahimi, Aboubakar e Marega.

No banco estarão Vaná, Chidozie, Hernâni, Óliver Torres, Corona, Adrián López e Sérgio Oliveira.

Siga o Schalke 04-FC Porto aqui na Tribuna, a partir das 20h.