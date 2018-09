Sérgio Conceição: "Se tivéssemos concretizado o penálti na 1.ª parte o jogo poderia ter sido um bocadinho diferente"

O jogo

"Temos consciência da prova em que estamos inseridos: isto é a Liga dos Campeões e todos os jogos são muito competitivos, difíceis de jogar, com equipas com características muito diferentes daquelas que apanhamos no nosso campeonato. Nós sabíamos da dinâmica de jogo do adversário, entrámos bem no jogo, tivemos aquela grande oportunidade na 1.ª parte que falhámos. A partir dos 25 minutos o Schalke começou a colocar bola longa nos avançados, mas estávamos precavidos e eles não conseguiram criar grande perigo - penso que o Schalke faz dois remates à baliza no jogo todo e um deles é o golo"

O golo alemão

"Foi uma transição rápida do adversário a partir de um erro nosso, um golo algo estranho, mas não baixámos os braços. Em termos de dinâmica, de jogo jogado, penso que fomos sempre superiores ao Schalke. Não fizemos um jogo brilhante, até porque contra uma equipa destas características, com um impacto físico forte, não era fácil, mas tivemos mais posse e mais remates. Foi um jogo consistente da nossa parte. Não brilhante, mas consistente, em que podíamos ter ganho. Penso que se tivéssemos concretizado o penálti na primeira parte o jogo poderia ter sido um bocadinho diferente"

Resultado

"Nós preparamos sempre os jogos para ganhar. Não perder é positivo e satisfatório mas o bom era ganhar, sem dúvida nenhuma"

Regresso de Danilo

"Somos uma equipa muito combativa e é de louvar o regresso de um jogador que era importante lesionado no balneário e que agora é importante dentro de campo que é o Danilo. Há coisas positivas a tirar deste jogo, há uma ou outra coisa que não correu tão bem, mas faz parte do natural crescimento da equipa. O Militão que chegou há pouco tempo fez um belíssimo jogo, temos um ou outro jogador que devido às seleções ainda não estão na forma que eu quero e que eu sei que podem atingir… estou otimista em relação ao futuro do FC Porto"