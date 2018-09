Tanta atrapalhação no sítio onde já se foi tão feliz

Diz o cliché que nunca se deve voltar ao sítio onde se foi feliz e o FC Porto teima em dar razão à frase feita quando o assunto é Gelsenkirchen, essa cinzenta e industrial cidade alemã que entrou na nossa memória coletiva e que aprendemos a pronunciar (ainda que de vez em quando tenhamos de ir ao Google confirmar como se escreve) depois da equipa liderada por Mourinho no banco e Deco em campo ali levantar a orelhuda taça da Liga dos Campeões em 2004.

Desde essa gloriosa noite de 26 de maio de 2004, o FC Porto já voltou duas vezes a Gelsenkirchen e nas duas nunca foi feliz. Nos oitavos de final da Champions de 2007/08, um golo de Kevin Kuranyi logo a começar valeu uma derrota na agora Veltins Arena. E esta terça-feira, no dia 1 da Liga dos Campeões edição 2018/19, os dragões não foram além de um empate (1-1) num jogo, digamos, longe de ser entretenimento do bom.

E digo “não foram além” porque a melhor versão deste FC Porto de Sérgio Conceição, aquela versão que vimos no primeiro jogo do campeonato mas que depois desapareceu sem deixar sequer um bilhete, teria facilmente ganho a este Schalke 04, uma equipa com poucos pezinhos, mas muito pulmão, onde falta talento, mas sobre agressividade.

A melhor versão deste FC Porto não teria tido dificuldades para desmontar a estratégia dos alemães. Teria respondido à pressão com criatividade, à dureza com intensidade, eficácia, pragmatismo e objetividade. Acontece que já há várias semanas que os dragões não se encontram: em Gelsenkirchen, esta noite, voltaram a ser uma equipa lenta, com dificuldades a unir o seu jogo, a falhar muitos passes e a definir num jogo em que nenhuma das equipas teve muitas oportunidades.

PATRIK STOLLARZ/Getty

E quando se topa logo que um jogo não vai ter muitas oportunidades, convém não falhar a maior de todas. Como por exemplo, aquela grande penalidade aos 13 minutos, com Alex Telles, normalmente tão certinho, a denunciar muito o seu remate, o que permitiu a Ralf Fahrmann adivinhar para onde ia a bola. Rude golpe e o FC Porto, que estava num momento de maior ascendente, logo o perdeu, deixando o Schalke equilibrar as forças, sem nunca, no entanto incomodar muito Iker Casillas, no dia em que o espanhol se tornou no primeiro jogador a jogar em 20 edições da Liga dos Campeões e ultrapassou os 15 mil minutos jogados na liga milionária.

Os impressionantes números de Casillas não foram, no entanto, grande incentivo para o FC Porto, que ainda ameaçou virar a história no início da 2.ª parte com dois livres estudados que criaram algum perigo. Mas logo voltou a apatia, os erros recorrentes, a vontade indómita de rematar à baliza mesmo com três pares de pernas alemãs à frente, como que à procura de enfiar uma bola no buraco da apertada agulha da defesa do Schalke 04.

E já que acima falámos de clichés, aí vai outro: quem não marca, arrisca-se a sofrer. E o FC Porto, sem soluções à vista, sofreu mesmo.

Foi aos 64 minutos, num lance em que Bentaleb - que esteve em todo o lado, a toda a hora - roubou uma bola a Herrera na área do Schalke, lançou-a para Serdar e este para o norte-americano bom de bola McKennie, que viu Embolo com a baliza à vista. O suíço, com Casillas pela frente, rematou cruzado, apanhando toda a gente em contra-pé.

PATRIK STOLLARZ/Getty

Com poucas oportunidades, foi nova grande penalidade que permitiu ao FC Porto minimizar aquilo que seria, a bem da verdade, uma derrota injusta, porque o Schalke também pouco ou nada mostrou. Naldo, que já tinha cometido o penálti da 1.ª parte, tocou em Marega, Marega aproveitou bem o momento e da marca dos 11 metros Otávio foi mais eficaz do que Alex Telles.

Num grupo que deverá ser bastante equilibrado, um empate fora não é nem nunca será uma desgraça. E diga-se que este Schalke é uma equipa chata, que obriga o adversário a jogar mal - o FC Porto será apenas a primeira vítima da estratégia da equipa de Domenico Tedesco, que deverá vender caro qualquer ponto na Veltins Arena.

Sendo assim e assim sendo, essencial para o FC Porto será mesmo ganhar o próximo jogo, em casa. E, mais essencial ainda, aproximar-se do nível da última temporada, para evitar surpresas desagradáveis.