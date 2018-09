“As equipas vão fazer tudo para contrariar o campeão nacional e nós temos de fazer tudo para contrariar isso”

Os adversários

“Era um jogo importante para nós, não só pelas dificuldades que íamos encontrar, mas também porque vínhamos de um jogo da Champions. Era importante dar esta demonstração de força. Não fomos brilhantes porque o Vitória de Setúbal tentou condicionar o nosso jogo, mas também por causa do relvado. A Liga devia olhar para isto; é muito difícil circular a bola em relvados neste estado. É péssimo. As equipas fazem tudo contra o campeão nacional e nós temos de fazer tudo para contrariar isso”

O árbitro

“Não tive oportunidade de ver os lances. Dizem-me que o Hildeberto já ia em queda [no lance com Felipe] e que houve mão no golo anulado [a Valdu]”.

A evolução

“Os jogos são todos difíceis. Houve algumas mudanças no FC Porto, jogadores que saíram, outros que chegaram tarde. Cada jogo dá-nos coisas diferentes e este é o processo normal da evolução. Soubemos ter alguma paciência e sei que somos muito competitivos. Não foi brilhante, é verdade, mas merecemos ganhar”