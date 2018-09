No FC Porto está tudo na mesma, menos o equipamento

A única mudança para o encontro com o Vitória de Setúbal, no Bonfim, está na cor do equipamento, comemorativa do 125.º aniversário do FC Porto, porque Sérgio Conceição repete o mesmo onze que empatou com o Schalke 04 em jogo da Liga dos Campeões.

Onze do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Éder Militão, Felipe, Alex Telles; Otávio, Danilo, Herrera; Brahimi, Aboubakar e Marega.