O antijogo é um ponto de vista. E um frango é um frango

Eu sei e vocês também sabem que Sérgio Conceição sabe perfeitamente que falta qualquer coisa a este FC Porto. É possível que seja a intensidade quase doentia de 2017-18 que levou a equipa a derrotar os adversários pelo cansaço acumulado, consequência natural do encontro desigual de um músculo menor com outro maior - e mais trabalhado.



E assim se explica que ele tenha entrado na conferência de lançamento do Vitória-FCP a pedir o fim do antijogo, a estratégia muito portuguesinha de jogar à bola, porque – e vou parafrasear – isso não é futebol, ainda que o Lito não seja desses. Sérgio quis condicionar, sem querer ser demasiado óbvio naquilo que estava a fazer: talvez isto convidasse o Vitória a subir no terreno, desobrigando os portistas a horas extraordinárias.



Acontece que Lito também pode ser desses, como todos nós sabemos, e quando o momento aperta, não se aborrece em mandar recuar no campo e lançar longo para as correrias. A estratégia dele era muito essa, no início: ir ao choque com o FC Porto, provavelmente amassado do jogo com o Schalke, e aproveitar as arrancadas do enérgico (e capilarmente estilizado) Hildeberto.



E até ao minuto 15, Lito foi sustendo o campeão nacional ao ritmo de um jogo de futebol quezilento, mal jogado e anárquico, com muitos repelões e iniciativas individuais, sobretudo de Otávio e Brahimi. E foi num lance corrido que se viu a utilidade de Marega ao ultrapassar o adversário com o prodigioso cabedal que a natureza lhe deu, passando a bola a Maxi que a deu a Aboubakar que a chutou para a glória – Marega falhara comicamente uma receção de bola na cara do guarda-redes Joel Pereira instantes antes.

A partir daí, o jogo piorou um pouco mais com a ajuda extra de uma péssima decisão do árbitro ao não ver uma falta de Felipe sobre Hildeberto à entrada da área que, provavelmente, expulsaria o brasileiro. Os jogadores e as gentes de Setúbal ferveram e cada apitadela resultou em assobios e protestos e insultos. Até ao intervalo, o FC Porto controlou as operações sem as dominar e o Vitória só pôs Casillas uma vez em ação, defendendo um admirável pontapé de bicicleta de Valdu.

Na segunda-parte, o jogo foi outro. O Vitória reentrou animado e logo ao quinto, sexto minuto marcou por Valdu um golo inegavelmente ilegal que o VAR anulou cinco minutos depois do toque da bola no braço do avançado do Bonfim. O empate não chegou, mas aquilo terá chegado para insuflar o peito dos locais com esperança e vontade que não se perderam mesmo quando Sérgio Oliveira (troca com Otávio para tapar caminhos) esteve pertinho do 2-0.

Depois disso, Heriberto rematou com estrondo para uma defesa de Casillas, Dankler aproveitou uma sobra e atirou pouco ao lado da baliza, e deu a impressão de que o Porto estava quebrado e o Vitória nem por isso. Até que, num daqueles instantes que os treinadores definem de “detalhes”, mas que são apenas disparates do caraças, Joel Pereira deu um frango: Sérgio Oliveira bateu um livre direto e a bola passou por baixo do corpo do guarda-redes. Ficou 2-0 e apesar do extraordinário voluntarismo e potência de Hildeberto, o Setúbal acabou sem dar uso ao marcador; por outro lado, uma saída aluada de Joel Pereira ia permitindo o 3-0 a Corona que picou a bola ligeiramente ao lado.

Uma curta nota literalmente de rodapé: nos minutos finais, Casillas levou um cartão amarelo por estar a demorar tempo demais a pôr a bola em jogo. O antijogo é um ponto de vista. E um frango é um frango.