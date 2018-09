Sérgio Conceição e o futebol champanhe, ou como "está mais difícil cilindrar os adversários"

O apoio dos adeptos no dia em que o FC Porto celebra 125 anos

"Desde que cheguei aqui que o público tem sido muito importante. Tem havido esta grande empatia entre a equipas e os adeptos e espero sinceramente que continue assim, sabendo que, durante a época, vamos ter momentos difíceis. Recordo-me de um ou outro, no ano passado, em que se viu o verdadeiro apoio dos adeptos. Eles estarem contentes ou não, depende de cada um. Mas, naqueles 90 e poucos minutos, o apoio faz parte do ADN do adepto portista.

Não sou muito de festas, mas compreendo a alegria desta instituição e das pessoas que a representam, por comemorar uma data tão bonita, que são os 125 anos do clube. Confio muito nos meus jogadores e no que eles podem fazer e queremos muito oferecer os três pontos a esta festa. O FC Porto é uma equipa do mundo e não só de Portugal, pela sua história."

Soares e Mbemba, quase de volta

"Já estão muito próximos de entrar na competição. Fizeram um treino já absolutamente normal e estou confiante no regresso do Tiquinho que, como sabem, foi muito importante no ano passado. E o Mbemba teve o azar de se magoar no primeiro treino e também está próximo do regresso."

O futebol champanhe

O ano passado, se calhar, tudo o que fazíamos era fabuloso e as pessoas não esperavam nada do FC Porto, entre aspas. Esta época será um início mais difícil, os adversários estão preparados e conhecem a nossa dinâmica, temos de desmontar aquilo que são os nossos problemas. Mas estamos a um ponto do primeiro, não estávamos à espera de perder o jogo em casa, contra o Vitória, mas temos que olhar para a frente.

O futebol champanhe, de cilindrar os adversários, está mais difícil. Desde que cheguei aqui, a nossa ambição no jogo é de continuar sempre a um ritmo muito alto, a uma intensidade muito grande, na procura da baliza adversária. Está mais difícil este ano, mas nós temos de estar preparados para essas dificuldades e saber ultrapassá-las."

O clássico que poderá ser à porta fechada

"Sinceramente, gosto de jogar com público, seja em casa ou seja fora. Nunca, na minha carreira, joguei à porta fechada, mas não será muito bom. Gosto de um aplaudo e de um estádio cheio. A seu tempo, falaremos desse jogo."

Apatia na equipa?

"Quando vi escrito, num jornal, depois do nosso jogo contra o V. Setúbal, que privilegiámos a posse de bola depois do 1-0... Somos condenados por ter posse de bola e por querer agredir o adversário quando somos verticais e queremos atacar? Todos têm o direito a ter opinião, tal como eu e os meus jogadores, que sabemos e acreditamos para onde vamos."

Uma quebra em Herrera?

"Não tem nada outra função. Há momentos em que os jogadores são mais brilhantes, outros menos. Se visse, num jogador, que não tivesse empenho e dedicação no trabalho, durante a semana, aí ficaria preocupado. Não é o caso, Tenho um grupo muito bom, honesto e trabalhador na nossa relação. As notícias em torno da nossa equipa ficam à porta do Olival. Estamos atentos a ciclos melhores ou menos bons de jogadores e estou aqui para dar a cara e fazer uma mudança ou outra, quando é necessário - nada que não aconteça em outras equipas do mundo."

Óliver e os pedidos por mais minutos nas redes sociais

"Uma coisa lhe garanto: nunca é em função das redes sociais, mas do treino e da forma como vejo o jogo. Não gosto de individualizar, mas não quero fugir a nenhuma questão. O Óliver foi importante dentro da forma de jogar e das suas características, o ano passado. Este ano não tem tido muito utilização, mas pode vir a ter a qualquer momento.

Nunca vai ser devido a pseudo-adeptos, que não sei se são, ou não são. Se vierem com um cartão de sócio, é uma opinião - mas também não é por aí. Funciono em função do que vejo no dia a dia do treino."