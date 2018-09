FC Porto, 125 anos: democracia, golpadas, hegemonia, Europa e penta

O futebol português move-se por ciclos. O primeiro tem a marca verde e branca, o segundo pintou-se de encarnado e o terceiro cobriu-se de azul-e-branco.

Os leões, no pós-guerra, arrecadaram sete títulos em oito anos, na era que ficou na história do futebol português como a dos “Cinco Violinos”.

O Benfica bicampeão europeu ganhou a fama e glória à volta de Eusébio, dominando o mundo da bola nos anos 60 e 70, até a Luz começar a empalidecer a seguir aos anos de brasa do 25 de Abril.

O símbolo do novo ciclo do futebol luso emergiu no país democrático, quando Pinto da Costa foi eleito presidente do FC Porto, em abril de 1982, cargo em que se eterniza até hoje, votado por goleadas e quase sem concorrência. Nos dez anos que se seguiram à Revolução de Abril, o campeonato de futebol nunca esteve tão aberto.

Nos três anos seguintes, o Benfica fez o tri e FC Porto quebrou o jejum de longos 19 anos de títulos, com a dobradinha em 1977/78 e bisando o título no ano seguinte com Pinto da Costa na chefia do departamento de futebol e José Maria Pedroto como treinador.

No jovem país democrático, o Sporting envergou as faixas de campeão por duas vezes, antes da longa travessia que só viria a ser interrompida por mais duas vezes, em 2000 e depois em 2002, com uma breve intromissão do Boavista na dobragem do milénio.

Mesa do avesso

Bandeira de uma região como nenhum outro clube português, o FC Porto virou a mesa do domínio dos grandes da capital quando em 1982 Pinto da Costa derrubou Américo de Sá, o presidente que o excluíra a ele, o homem forte do futebol, das eleições anteriores, agastado com o seu discurso regionalista, conflituoso e de contra poder.

A opção de Américo de Sá terá sido política: o líder filiara-se no CDS e era candidato a um lugar de deputado, aspiração que temia fosse comprometida pela atitude guerrilheira da dupla Pinto da Costa/José Maria Pedroto. O divórcio levou ao célebre 'Verão Quente das Antas', em 1980, com a debandada de meia equipa e do treinador que não receava os grandes do sul.

A revolução azul cunhada pelo decano dos presidentes dos clubes portugueses cifra-se em 1279 títulos de um total de 1861, em todas as modalidades. Mas foi no futebol que Pinto da Costa firmou a sua fama de maior líder do futebol português, com um legado 97 títulos e troféus nacionais - sete dos quais europeus e intercontinentais -, contra os 38 herdados do pecúlio pesado.

A Europa

Os primeiros sinais que algo que algo estava a mudar no reino dos irredutíveis Dragões adivinharam-se em 1984, quando a equipa do FC Porto gizada por José Maria Pedroto chegou à final da Taça das Taças, em Basileia, frente à Juventus.

Depois, veio aquele ano de 1987.

Na memória dos portistas perdura até hoje o inacreditável calcanhar de Madjer e o golo de Juary, que selaram o primeiro troféu conquistado fora de portas pelos Dragões, a Taça dos Clubes Campeões Europeus, frente ao gigante Bayern de Munique, no Pratter de Viena. Era o início da nova era portista.

No ano de todos os prodígios, o FC Porto juntou à mítica Taça, apenas erguida internamente pelo arqui-rival Benfica, a vitória na Supertaça Europeia, batendo o Ajax pelo pé de Rui Barros, feito que lhe valeu o passaporte milionário para a Holanda e ser o protagonista da maior transferência de sempre do futebol português até então.

A fechar a época da internacionalização azul-e-branca, no longínquo Japão a equipa venceu a Taça Intercontinental, frente ao Peñarol - o segundo troféu inédito na história, passada e presente, do futebol português.

Hegemónico dentro de portas, o único clube pentacampeão nacional regressou às façanhas além fronteiras com a chegada às Antas de José Mourinho.

Em 2013, o antigo tradutor e adjunto de Bobby Robson enjeitado pelos grandes de Lisboa ergueu a também inédita Taça UEFA, em Sevilha, proclamando no calor andaluz que a proeza seria inesquecível, “mas que ninguém diga irrepetível”. No ano seguinte, chegaria a conquista da milionária Liga dos Campeões, na Alemanha, perante o Mónaco. O sexto título internacional - a segunda Taça Intercontinental chegou em janeiro de 2005 -, o sétimo, a Liga Europa, em 2011, em Dublin, sob a batuta do outrora aprendiz de Sir Bobby Robson André Villas-Boas.

Apesar do prestígio acumulado dentro e fora de portas, Pinto da Costa viu a sua liderança atacada como nunca durante os quatro anos de seca de títulos que se seguiu à saída do bicampeão nacional Vítor Pereira; uma contestação silenciada com a conquista do título na última época pela mão de Sérgio Conceição. O Treinador do Ano que salvou o assalto ao mítico penta benfiquista receberá, este sábado, o galardão de Dragão de Ouro, prémio que já recebeu como atleta em 1997. Casillas será distinguido como Atleta do Ano.