Sérgio Oliveira de regresso ao onze do FC Porto

O regresso de Sérgio Oliveira ao onze do FC Porto é a grande novidade de Sérgio Conceição para o encontro com o Tondela. Danilo, que havia recuperado a titularidade após regressar de lesão, nem sequer está no banco de suplentes.

Quem também está de volta, mas ainda no banco, é o avançado brasileiro Soares.

O FC Porto vai jogar com: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi, Marega e Aboubakar.

Acompanhe aqui o encontro entre dragões e a equipa de Pepa, a partir das 20h30.