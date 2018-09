Um presente arrancado a ferros

O futebol é uma espécie de jogo da vida, com todas as contradições que nela, como sabemos, existem. E aquele lance aos 85 minutos, que deu a vitória ao FC Porto em dia de 125.º aniversário, pode ser lido de duas formas.

Por um lado, é um momento ingrato. Ingrato para Cláudio Ramos, que depois uma mão cheia de importantes defesas na 1.ª parte, largou um remate frouxo de Brahimi, permitindo ao regressado Soares fazer a emenda com a ratice que se lhe reconhece.

Também é ingrato para os dois centrais do Tondela. Ricardo Costa, do alto dos seus experientes 37 anos, e Ícaro Silva, que durante 85 minutos limparam tudo, por terra mas principalmente pelos ares, deixando a impressão que os pais do brasileiro nascido em Paracatu, em Minas Gerais, erraram rotundamente quando deram ao seu rebento o nome de uma personagem mitológica que morreu por querer voar demasiado perto do sol.

Foi um lance ingrato para a estratégia de Pepa, o homem que, nas suas palavras, pôs uma equipa a gostar de jogar sem bola. De facto, o Tondela joga bem sem bola e isso viu-se esta noite no Dragão, onde defendeu quase sempre bem. Mas, aqui entre nós, jogar sem bola é importante, mas só ganha quem a tem. E quem a tem também tem menos chances de sofrer.

E por aqui vamos ao outro lado da história. Aquele que nos diz que o minuto 85, o tal em que Soares, que não jogava há dois meses, viu Cláudio Ramos a falhar a abordagem ao lance e se colocou no lugar certo para a emenda, também é um momento justo. Porque o FC Porto encostou sempre o Tondela às cordas e só uma tremenda e incaracterística falta de eficácia (que diferente está o FC Porto face ao ano passado neste aspeto…) explica o porquê de aos 85 minutos o marcador ainda estar a zeros.

Jose Coelho/LUSA

Aquele golo de Soares foi justo porque apesar da eficácia do FC Porto andar em modo “procura-se, morta ou viva”, a quantidade de oportunidades que teve, principal e mormente na 1.ª parte, mereciam recompensa, num jogo em que os dragões subiram um pouquinho nível face aos encontros anteriores.

Brahimi havia visto Cláudio Ramos parar-lhe um remate forte aos 9’ e um remate cruzado de Marega teve o mesmo destino aos 16’. O maliano ainda viu outro tiro passar muito perto do poste aos 41’ e aos 43’ foi ele que cruzou para Aboubakar depois de uma cavalgada épica de Otávio (grande jogo) de uma área à outra, com o camaronês a trocar os pés na hora de definir.

Depois ainda houve um livre de Alex Telles aos 45’, que quase dava um cafuné no poste, o mesmo que um minuto depois tirou o golo a Sérgio Oliveira, após uma cabeçada poderosa do português.

Uff, foram muitas as oportunidades.

Aquele momento aos 85’ foi justo porque premiou a paciência de uma equipa e acabou por a premiar numa altura em que as forças já pareciam estar a falhar. Mas quem espera sempre alcança, não é o que se diz?

Presente arrancado a ferros esta vitória do FC Porto, perante um Dragão em festa pelo aniversário do clube. Presente duplo, aliás, já que o campeão nacional vãi dormir na frente da liga. Aliás, triplo, porque vai jogar com o Benfica na próxima semana à frente do rival.