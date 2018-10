Com o Danilo em Tancos, as granadas tinham lá ficado (a estreia do Porta19/A Culpa é do Cavani na Tribuna Expresso)

Jorge Bertocchini, blogger no Porta19 (http://www.porta19.com) e podcaster no "A Culpa é do Cavani" (http://aculpaedocavani.porta19.com)

CASILLAS

Começo a perceber porque é que não fomos buscar uma alternativa ao Brahimi, porque a quantidade de vezes que joga (bem) com o pé esquerdo podia bem dar uma perninha na Taça contra o Galatasaraiense ou lá quem nos calhe em sorte. Esteve bem, criou mais jogadas de perigo que o Herrera e defendeu melhor que...olha, que o Herrera.

MAXI

Da bancada, quando se vê Maxi a cavalgar em direc«ção à bola em jogada defensiva, costuma ouvir-se "sem partir, Maxi!". E continua a ter aquele ar de gajo que vai rachar a própria cabeça e untar a tromba de sangue antes de cumprimentar o adversário. Hoje, felizmente, não foi necessário tal espectáculo.

FELIPE

Não sabia que havia uma solidariedade entre colegas de profissão e posição que se fizesse notar tanto a este nível. É enternecedor perceber que Felipe, lamentando o tratamento assobiativo a que Maicon estava a ser alegremente sujeito pelas bancadas do Dragão, tenha tentado amenizar as coisas fazendo ele próprio uma ou duas borradas dignas de ser esbofeteado com um chinelo mergulhado em cola quente e vidro moído. Ao longo do jogo foi atinando mas sempre preocupado com o compatriota e pronto a aparvalhar.

ÉDER MILITÃO

Não percebo a fixação da malta com este rapaz. Não ganha uma bola de cabeça, não interceta uma bola pela relva, não se empenha fisicamente, não progride com a bola, não se entende à esquerda ou à direita, não é prático a cortar a bola, não tem visão de jogo para mais de dois ou três metros, a camisola fica-lhe demasiado larga, o penteado é estúpido e não gosto do número 3 porque me faz lembrar um jogo de bingo que perdi quando era mais ganapo. Se fosse eu, emprestava-o ao Coimbrões por três contos e quinhentos e duas latas de feijão-frade porque este nunca vai dar jogador da bola. Como assim, não é o mesmo, Éder?!

ALEX TELLES

Estou com medo que possamos ser chamados a Genebra para sermos julgados por tratamento cruel e desumano, tantos são os quilómetros que obrigamos este jovem a fazer para marcar livres e cantos. Até esse momento chegar, vai continuar a marcar as bolas paradas e a somar assistências. Que chatice, pá.

DANILO

O Danilo é bom rapaz. O Danilo faz bem ao colesterol. O Danilo ajuda a prevenir fogos florestais. Com o Danilo em Tancos, as granadas tinham lá ficado. O Danilo é melhor apresentador de programas televisivos que a Cristina Ferreira. O Danilo protege o lince ibérico. O Danilo sabe coser meias. O Danilo pode equilibrar as relações israelo-palestinianas. O Danilo não se pode lesionar. O Danilo seria titular no Brasil de 1970. O Danilo. Ah, o Danilo.

HERRERA

Estou convencido que o Herrera tem uma relação com as suas orelhas ao nível do Sansão com o cabelo. E uma pequena parte de mim acredita que elas ainda vão crescer um poucochinho e vão fazer com que este Herrera volte a ser o Héctor do ano passado. Talvez no domingo. Quantos dedos podemos cruzar para a mezinha fazer efeito?

OTÁVIO

Ah, o minorca. Quando uma equipa olha para a frente de ataque adversária e vê um Hobbit ao lado de um Gandalf núbio, não pode ficar indiferente. E Otávio, não fazendo um jogo extraordinário, tentou até à exaustão provar que o Frodo de Paraíba é aquilo que o treinador quer que seja, alternando entre o eixo do ataque, o meio-campo e depois até fazendo uma perninha na ala direita.

BRAHIMI

Estou a pensar em arrancar um movimento para retirar a última letra do nome dele e começar a chamar-lhe Brahim, para tentar evitar que faça sempre aquele bocadinho extra que tem a mania de aplicar nas suas jogadas. Mas eu perdoo-lhe tudo menos insultos à minha mãe, porque continua a ser o nosso melhor jogador a nível técnico e substituí-lo...só se for pelo Casillas, que agora tem a mania que faz tudo.

MAREGA

Ele é um troll. É o primeiro troll maliano de que há memória. Marega goza com o público, porque é incapaz de fazer um controlo de bola que parece simples para um comum mortal, para no momento seguinte conseguir uma tabelinha de peito ou uma rotação que contraria o seu próprio puxão gravitacional, chocando as bancadas. E depois marca golos, o gozão. É um Maregozão.

CORONA

Está naquele modo de criança que vai a uma festa de aniversário com malta que não conhece. Entra a medo, olha para todos com vergonha, até que consegue ver um castelo insuflável, tenta dar um salto num deles...e gosta. E a festa passa a ser dele, com piruetas, back-flips, cornucópias aladas e quase um golo. Só faltou um quase. Saiu cansado.

ÓLIVER

O único Óliver em condições no relvado do Dragão, porque o Óliver inglês foi feio, chato, incongruente, ao passo que o espanhol foi...ele. Foi o Óliver dos passes de quarenta metros, das desmarcações perfeitas, do futebol que conhece e executa tão bem. E depois do hat-trick de assistências que fará no domingo, a titularidade será inquestionável.

ANDRÉ PEREIRA

Quase que registava uma assistência se Marega marcasse depois do seu passe. Quase que marcava num lance quase idêntico a passe de Brahimi. Domingo tira o quase destas frases.

SÉRGIO OLIVEIRA

Descansa, rapaz. Tens jogo no domingo.