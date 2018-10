Sérgio Conceição: "Ganhar em casa do rival tem impacto, mas não vale a pena ganharmos ao Benfica e perdermos em nossa casa a seguir"

O clássico e um voto de felicitações

"Desde já aproveito para felicitar as equipas portuguesas. Foi uma jornada europeia positiva para Portugal. FC Porto, Benfica e Sporting venceram, o que é bom para o futebol português.

Perguntaram-me se queria jogar à porta fechada. Mesmo jogando em casa de um rival forte, prefiro jogar com o estádio cheio. Jogar estes clássicos, jogar jogos da Liga dos Campeões, é sempre bom. É importante pelos três pontos que ganhamos e não deixamos o adversário ganhar."

O que espera do Benfica

"Preparamo-nos para todos os cenários possíveis, dentro daquilo que tem sido o Benfica na sua dinâmica de jogo, sabendo que poderá jogar um ou outro jogador de características diferentes. Poderá mudar aqui ou acolá, estamos preparados para isso, mas essencialmente temos é de preparar a nossa equipa da melhor forma para fazer um bom jogo. O adversário é difícil, com certeza que vamos ter de estar ao nosso melhor nível para ganhar o jogo."

É um jogo decisivo?

"Obviamente que não é decisivo. O campeonato é uma prova de regularidade, as equipas têm de manter um nível alto no campeonato. Qualquer deslize, há sempre quatro ou cinco equipas muito juntas. É importante, vale por três pontos e por ser frente a um um candidato direto. Ganhar em casa de um rival tem o seu impacto, mas um impacto momentâneo, tanto de forma positiva como de forma negativa.

Não vale a pena ganharmos em casa do Benfica e perdermos em nossa casa a seguir. O confronto direto é importante no desenrolar do campeonato. O ano passado, por exemplo, tivemos bons desempenhos frente a Benfica e Sporting, mas neste momento o jogo não é decisivo."

Quem vai jogar?

"Não tenho de formar o meu onze em função do estatuto ou por voltar um jogador que normalmente é titular. Tenho de preparar o jogo, ver quem está ao melhor nível e quem me dá as melhores garantias para ter sucesso. É sempre bom ter mais jogadores disponíveis, mas isso não implica que tenhamos de mudar alguma coisa.

Com o mesmo onze conseguimos ter nuances diferentes. Dependendo do jogo, se estamos com facilidade em chegar, tudo isso é trabalhado ao pormenor. Tenho um grupo de jogadores inteligentes que percebem esses momentos. O mais importante é o coletivo, independentemente de quem for lá para dentro, vão estar todos com um espírito muito grande, com uma energia muito positiva para lutarmos todos pela vitória."

A pressão

"A pressão é sempre a mesma. Representamos um clube histórico, que, principalmente, nos últimos 36 anos, tem ganho muitas vezes. Estranho foi não ter ganho nos últimos quatro anos antes de eu chegar aqui. Temos responsabilidade de dar resposta positiva, independentemente da classificação. Temos carga em cima de nós e é uma boa carga, um bom peso."