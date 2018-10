Sérgio Conceição: "Tivemos mais posse de bola e fomos ofensivos. Mas cometemos um ou outro erro"

Domínio, sem dúvida

"Foi um jogo em que fomos superiores, não há menor dúvida. Controlámos o jogo, tivemos mais posse de bola e fomos ofensivos. Mas cometemos um ou outro erro, como o erro que originou o golo do Lokomotiv. Temos de realçar a prestação segura da equipa, sempre a explorar as fragilidades do adversário e, por isso, os jogadores estão de parabéns."

Óliver a surpreender, ou não?

"Não se trata de joker, mas pelas características dele, era importante que jogasse."

O apuramento ainda não está

"Estamos lançados para o avião e para voltar, para jogar com o Feirense, na próxima jornada. Este jogo foi importante mas agora temos de pensar no Feirense."