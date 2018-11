Herrera no onze, Marega na frente e Corona de regresso à ala

Será um 4x3x3 com Danilo, Herrera e Óliver no meio-campo que o FC Porto vai atacar o encontro da Liga dos Campeões com o Schalke 04. Um encontro que pode selar a qualificação dos dragões para a fase a eliminar da Champions.

Num encontro em que Corona volta à posição de extremo, o FC Porto vai jogar com: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Óliver, Corona, Marega e Brahimi

Siga aqui o FC Porto-Schalke 04, a partir das 20h.