Hernâni e a palavra para o mister : "Não acredito que tenha faltado ao respeito. Ele está connosco e quer ganhar como nós"

Entrou aos 88' e marcou

"Sim, é verdade, sabia que a qualquer momento os que entraram podiam decidir, calhou-me a mim ter o privilégio e estou feliz.

O FC Porto é uma equipa que luta ate ao fim, não atira a toalha ao chão. Se tiver que ser no primeiro ou no último do minuto, temos que ir até ao fim.

Tenho vindo a trabalhar bastante por momentos como este e os meus colegas felicitaram-me e agora é continuar assim."

A expulsão de Sérgio Conceição

"Queria só dar uma palavra ao nosso mister. Normalmente quer ganhar e foi muito efusivo nas suas comemorações, mas não acredito que tenha faltado ao respeito a quem achou que ele o fez. Ele está connosco e quer ganhar como nós."